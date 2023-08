Früh dran - Torwart für die ESVK-Profis und die U20: Keanu Salmik

Keanu Salmik sorgte vergangene Saison für Furore in Freiburg. Der 18-jährige Torhüter ist neu beim ESV Kaufbeuren - und als Keeper für die U20 sowie als Backup bei den Profis vorgesehen.

16.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Laut des Statistischen Bundesamtes ziehen Kinder im Schnitt mit 23,6 Jahren aus dem Elternhaus aus, junge Männer meist etwas später als junge Frauen. Einer, der diesen Schnitt senkt, ist Eishockey-Torwart Keanu Salmik. Ende Juli ist er 18 Jahre alt geworden – er lebte bisher schon zwei Jahre allein in Schwenningen, also über 200 Kilometer entfernt vom heimischen Freiburg. Inzwischen lebt er in Kaufbeuren, in einer Wohnung unweit des örtlichen Eisstadions. „Das heißt auch, dass ich mich um alles kümmern muss“, sagt der Sportler.

Tiefkühlpizza nicht gefragt

In den ersten Tagen im Allgäu war er mit der Einrichtung der Wohnung befasst, hatte noch gar nicht so viel Zeit, die kreisfreie Stadt kennenzulernen. Wenn Salmik in seiner Wohnung kocht, dann in der Regel gesund. Nur in Ausnahmefällen darf es auch mal eine Tiefkühlpizza aus dem Ofen sein. Mit der Vertragsunterschrift beim ESV Kaufbeuren folgte Salmik dem Rat seines Beraters – Angebote habe er mehrere gehabt, berichtet der 18-Jährige. „Kaufbeuren hat sich sehr um mich bemüht“, sagt er.

Furore in vier Spielen in Freiburg

In der anstehenden Saison wird er einerseits in der ESVK-U20 spielen, andererseits die Backup-Position bei den Jokern einnehmen. In erster Linie dürfte er sich mit Rihards Babulis um Position zwei duellieren. Babulis sei ihm schon noch voraus, sagt der 18-Jährige, der in der zurückliegenden Saison für Furore sorgte, als er bei den Wölfen Freiburg in vier Spielen in der DEL2 zwischen den Pfosten stand und auf eine für sein Alter schier unglaubliche Fangquote von mehr als 93 Prozent kam. Damit hat er die Messlatte recht hoch gelegt und scheint bemüht um Einordnung. „Die Mannschaft hat sich damals sehr für mich geopfert“, erklärt er die Hilfe seiner Vorderleute. „Ich war natürlich nervös, aber am Ende habe ich die DEL2-Spiele wie normale U20-Spiele gesehen.“

Juuse Saros als Vorbild

In der U20 war er zuletzt für Schwenningen auf dem Eis, hatte 22/23 im Schnitt 2,2 Gegentore kassiert – ebenfalls ein guter Wert. In dieser Saison will er „so viel spielen wie möglich“, ganz egal in welcher Liga. Auf die ESVK-U20 freut er sich. Kaufbeuren habe „ein tolles Team“, schwärmt der Schlussmann. Er hat Juuse Saros als Vorbild ausgemacht. Der Finne steht in der NHL bei Nashville unter Vertrag und ist – wie auch Salmik – nicht der Größte. Mit 178 Zentimetern Körpergröße sind beide für Goalie-Verhältnisse gleich klein. „Größere Torhüter können viel auf der Linie spielen, ich muss weiter vor das Tor, um den Winkel zu verkürzen“, erklärt der 18-Jährige, der sich allgemein als gerne mitspielender Goalie beschreibt und somit nicht verlegen ist, aktiv am Spielaufbau teilzunehmen.

Vater ist Sportdirektor der Wölfe

Das weiß auch Keanus Vater Peter, der sich in der DEL2 einen Namen als Freiburger Sportdirektor gemacht hat. „Er hat sich natürlich für mich gefreut, als klar war, dass ich nach Kaufbeuren gewechselt bin“, sagt Sohnemann Salmik, und dennoch sei beim Papa auch ein bisschen Enttäuschung mitgeschwungen, dass die beiden nun sportlich mitunter Gegner sein können. Genau das gehört eben dazu, wenn ein Eishockey-Profi seinen eigenen Weg geht. Und Salmik hat das, glaubt man dem Statistischen Bundesamt, eben besonders früh getan.

Zur Person: