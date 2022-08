Früher gab es Eisstockschießen auf dem Bärensee - jetzt gibt es den ASV

Vor 40 Jahren gründeten die Eisstockschützen des ASV Hirschzell ihre Abteilung. Eine große Feier gab es nicht, aber ein Jubiläumsturnier auf der Asphaltbahn kommt noch.

Als der Bärensee noch zufrieren konnte, trafen sich vor 40 Jahren Fischereivereinsmitglieder auf dem Eis und probierten mit geliehenem Material das Eisstockschießen. Sie fanden so viel Spaß daran, dass zwei Frauen und acht Herren 1982 eine neue Abteilung im ASV Hirschzell gründeten.

Der Pokal ist ein Bock

Schnell wuchs die Mitgliederzahl, und man beschloss, eine eigene Asphaltbahn neben dem Fußballplatz an der B12 zu bauen. Heinrich Legat war mit vielen Gesprächen und Verhandlungen maßgeblich beteiligt, dass der damalige Bürgermeister Hans Espermüller am 29. September 1984 den Spatenstich vollzog. Mit viel Eigenleistung, Zuschüssen und Spenden waren ein Jahr später die zehn Bahnen eingeweiht und gesegnet. Bei dem Eröffnungsturnier nahmen 15 Herren- und 6 Damen-Moarschaften (Mannschaften) teil. Der ESC Bad Wörishofen gewann bei den Herren und bekam als Siegespreis einen lebenden Ziegenbock, die Damen des ESV Gersthofen gewannen eine lebende Gans.

Siege im Trockenen gefeiert

Die Mitgliederzahl stieg weiter an, sodass der ASV bald sieben Herren- und zwei Damen-Moarschaften aufstellen. 1988 wurde das Vereinsheim mit viel Eigenleistung fertiggestellt, später kamen noch vier Fertiggaragen hinzu, um das Sportmaterial für die Fußballer und Stockschützen zu lagern, und noch ein überdachter Freisitz. Somit fanden die Siegerehrungen auch bei schlechtem Wetter trocken statt.

Der ASV in der Landesliga

Sportlich waren die Stockschützen in allen Kreis- bis Bezirksoberligen erfolgreich, stiegen kurzzeitig in die Landesliga auf und qualifizierten sich einmal für den Bayern-Pokal. Die wohl schönsten Ereignisse auf der Anlage waren die Spezial-Olympics-Bayern-Schnupperfestspiele 2016 und 2017 mit internationaler Beteiligung. Der damalige Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, und Landrätin Maria Rita Zinnecker sprachen Grußworte und versprachen diesen Sport für die geistig und körperlich Behinderten weiter zu fördern.

Mitgliederzahl gesunken

Doch die Zahl der aktiven Stockschützen beim ASV altersbedingt oder durch Wegzug stark geschrumpft. Auch die Corona-Pandemie hat den Sport zuletzt stark eingeschränkt oder verhindert. Immerhin finden zurzeit wieder Meisterschaften und Freundschaftsturniere statt. Stark frequentiert sind aber noch der 5-Knopfturm- sowie der Bärenseepokal, an dem jeder ohne Vereinsmitgliedschaft teilnehmen kann. Es entstanden viele sportliche Freundschaften, die über viele Jahre gehalten haben. Zumal Stockschießen an kein Alter gebunden ist – dies zeigt sich daran, dass das älteste aktive Vereinsmitglied in Hirschzell über 80 Jahre alt ist.

Am 13. September findet beim ASV Hirschzell verspätet das Jubiläumsturnier mit etwa Moarschaften statt.