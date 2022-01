Dürfen Ungeimpfte bald nicht mehr Fußball spielen?

Bei einer Verschärfung der Corona-Regeln dürften Ungeimpfte nicht spielen, zählen aber als spielfähige Akteure. So bereitet sich der Verband darauf vor.

27.01.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat den sogenannten Corona-Paragrafen (Paragraf 94 der Spielordnung, beziehungsweise Paragraf 54 der Jugendordnung) aktualisiert. Damit baue er für den Fall vor, dass der Spielbetrieb aufgrund staatlicher Vorgaben im Frühjahr nur unter 2G-Bedingungen fortgeführt werden kann: Sollten nicht vollständig gegen Corona immunisierte Spieler aufgrund behördlicher Verfügung oder anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht oder nur bis zu einer bestimmten Höchstzahl am Spielbetrieb teilnehmen dürfen, zählen diese demnach zum Kreis der spielfähigen Akteure. Vereine können folglich keine Partie absagen, wenn sie aufgrund von nicht geimpften oder nicht genesenen Spielern nicht spielfähig sind.

Verband war vorbereitet

„Wir haben bereits im vergangenen Dezember in einem Schreiben an unsere rund 1,6 Millionen Mitglieder in den fast 4600 Vereinen mit aller Deutlichkeit erklärt: Keiner von uns wünscht sich einen Trainings- oder Spielbetrieb ausschließlich für Geimpfte/Genesene. Sollte uns das jedoch durch staatliche Vorgaben auferlegt werden, dann werden wir den Spielbetrieb unter 2G-Bedingungen austragen“, sieht der für Rechtsfragen zuständige BFV-Vizepräsident Reinhold Baier den Verband in der Pflicht.

Impfangebote von Vereinen

„Mit der Anpassung der bestehenden Regelungen bereiten wir uns auf den Worst Case vor und unterstreichen, dass wir nur dann wirklich gut vorbereitet sind, wenn maximal viele Spieler und Zuschauer auch geimpft und geboostert sind.“ Und natürlich Schiedsrichter. Der BFV und seine Mitgliedsvereine organisieren bereits seit Ende Juli zusätzlich zu den offiziellen Impfangeboten der Gesundheitsämter Aktionen vor Ort in den bayerischen Klubs.

Insgesamt 50 bayerische Vereine von der A-Klasse bis zur Bundesliga haben bislang mindestens eine mobile Impfaktion organisiert und damit schon zusätzlich über 4000 Menschen erreicht.

Ausnahme für Schüler bestätigt

Derweil wurden auch schon mit der Verlängerung der inzwischen 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bis zum 9. Februar Anpassungen vorgenommen, die den Amateur- und Jugendfußball-Betrieb betreffen. So wird die Ausnahme von 2G bei sportlicher Betätigung von minderjährigen Schülern, die regelmäßig getestet werden, fortgeführt.

Die Ausnahmeregelung wird laut dem Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann, dauerhaft Bestand haben, auch wenn sie aus formalen Gründen immer nur um vier Wochen verlängert werden könne. Diese Verlängerung hatte die Corona-Taskforce des BFV bereits vor Weihnachten dringend gefordert.

Geboostert ist noch besser

Außerdem entfällt die Pflicht zur Vorlage eines zusätzlichen Testnachweises in 2G-Plus-Bereichen – zum Beispiel Fußballtraining in der Halle – für Personen, die eine Auffrischungsimpfung nach einer vollständigen Immunisierung erhalten haben. Künftig gilt dies bereits unmittelbar ab der Boosterimpfung.

Die Pflicht zur Vorlage eines zusätzlichen Testnachweises entfällt außerdem für Personen, die nach vollständiger Immunisierung eine Infektion überstanden haben.

