Fünfknopfturm in Kaufbeuren leuchtet in Blau und Gelb

Der Fünfknopfturm in Kaufbeuren wird zu einem weithin sichtbaren Zeichen der Solidarität. Auch am Sonntagabend soll er in den Nationalfarben der Ukraine leuchten.

06.03.2022 | Stand: 09:30 Uhr

Er ist das Wahrzeichen von Kaufbeuren und gilt heute als ein Mahnmal gegen den Krieg: der Fünfknopfturm über der Altstadt. Der Förderverin, der sich seit Jahren um den historischen Bau kümmert, lässt den Turm am Wochenende in den Nationalfarben der Ukraine erstrahlen, um Solidarität mit den Menschen zu zeigen, die unter dem Angriff Russlands leiden oder auf der Flucht sind. Am Samstagabend war der Turm erstmals in die Farben Blau und Gelb getaucht. 100 Menschen kamen zu einer Schweigeviertelstunde zusammen. Auch am Sonntagabend soll der Turm von 18.30 bis 22.30 Uhr in Blau und Geld leuchten.

Einst rettete der Fünfknopfturm in Kaufbeuren Leben

Oberbürgermeister Stefan Bosse fing die bedrückende Stimmung am Samstagabend auf, indem er für Solidarität und Hilfe warb. "Wir sind nicht hilflos", sagte er, auch in diesen dunklen Stunden nicht. Der Vorsitzende des Fördervereins, Klaus Müller, stellt die Symbolik des Turms in den Mittelpunkt seiner kurzen Rede. Ein Schmuckstück, an dem der Verein vor Corona auch fröhliche Feste gefeiert habe. Nun sei die Beleuchtung des Fünfknopfturms ein weithin sichtbares Zeichen, um die Solidarität der gesamten Stadt mit der Ukraine auszudrücken. Der atemberaubende Blick vom Turm über die Stadt rettete einst Leben: Vom obersten Stockwerk des Fünfknopfturms aus waren auch die kleinste Rauchfahne und unwillkommener Besuch in der Wertachsenke zu sehen. Das Läuten der Brandglocke warnte die Menschen vor Feuer oder Feinden. Sogar die 160 Jahre alte Glocke lässt sich noch schlagen. Während der Veranstaltung am Samstag läutete die Brandglocke mehrmals.

165 Nägel für die Gefallenen

Der 9,70 Meter hohe Schild auf der Ostseite zur Stadt ist eigentlich ein Kriegswahrzeichen und zeigt einen aus Holz in Flachrelief ausgeführten Adler, der die Fänge auf die Wappen der im Ersten Weltkrieg verbündeten Mittelmächte Türkei, Bulgarien, Deutsches Reich und Österreich-Ungarn stützt. Am 6. Mai 1917 begann die Nagelung des Schildes als Beitrag zur Kriegshilfe und Kriegsfürsorge. Zu einem Reinerlös von 12.000 Mark wurden 5.387 Nägel eingeschlagen. Die 165 großen Nägel stehen sinnbildlich für die bis 1917 gefallenen Kaufbeurer.