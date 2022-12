Die Legende der Kaufbeurer Märzenburg

Einst soll es im Süden Kaufbeurens die Märzenburg gegeben haben. Der Sage nach versank die Burg durch einen Fluch im Erdboden.

05.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in so manches Kaufbeurer Geheimnis eintauchen.

Die sagenumwobene Märzenburg soll einst im Süden Kaufbeurens gestanden haben und nach einem Fluch versunken sein. Aber wie ist es dazu gekommen? Wenn es um Sagen geht, schlüpft Simone Dopfer von der Kulturwerkstatt Kaufbeuren in die Rolle der Frau Maierhof, Geschäftsführerin des Geschichtenladens im Kaisergässchen. Laut Maierhof lebten in der Märzenburg einst drei Schwestern. Eine von ihnen war blind.

Der Kaufbeurer Sage nach, verteilten die Schwestern das Erbe nicht gerecht

„Ihr Vater wollte, dass jede von ihnen gleich viel von dem Erbe bekam.“ Nach seinem Tod teilten sie also das Gold auf drei Eimer auf. Dabei betrogen die zwei Schwestern die Blinde. Ihre eigenen Eimer befüllten sie randvoll mit den Schätzen, den ihrer blinden Schwester drehten sie um und legten nur wenige Stücke auf den Boden. Sie erfühlte aber den Betrug. „Die Blinde wurde sauer und verfluchte die Burg und alle, die darin lebten“, erzählt Frau Maierhof. Da begannen die Mauern zu beben und der Boden tat sich auf. So versank die Burg in der Tiefe.

Soweit sind sich die Überlieferungen einig. In den Details gibt es aber, wie es für Sagen üblich ist, einige Unstimmigkeiten. Während die eine Schwester beispielsweise in Frau Maierhofs Erzählung die Rothaarige ist, wird diese in den Allgäuer Sagen von Karl Reiser das „weiße Märzenburgfräulein“ genannt. Was mit den drei Schwestern nach dem Untergang der Burg passierte, erfahren Sie im nächsten Adventskalender-Türchen.

Die Kulturwerkstatt hat einige Geschichten und Sagen im „Kaufbeurer Stadtführer für Kinder und Familien“ zusammengefasst.

