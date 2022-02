Für den Vasalauf vorgelegt - SCK-Athlet für Langlauf-Marathon gewappnet

Athleten des Ski-Club Kaufbeuren sind erfolgreich beim König-Ludwig-Lauf in Oberammergau dabei. Der Vorsitzende ist bereit für ein Jubiläum.

16.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Zweimal musste der traditionelle König-Ludwig-Lauf in Oberammergau zuletzt abgesagt werden: 2020 lag kein Schnee im Ammergebirge, 2021 führte die Corona-Pandemie zur Absage. Nun durfte der „Luggi-Lauf“ unter der 2G-Regelung endlich wieder stattfinden, auf den auch die Langläufer des Ski-Club Kaufbeuren hingefiebert hatten.

Jonathan Lingg wird Vierter

In der Schülerklasse M9 über 4 Kilometer Skating lief Jonathan Lingg auf Rang zwei (15.40 Minuten) und hatte nur 40 Sekunden Rückstand auf den zwei Jahre älteren Gesamtsieger Leonhard Heim vom SC Partenkirchen. Über die 6 Kilometer-Distanz waren Paula und Lena Eggebrecht am Start. Die Schwestern liefen lange Seite an Seite bevor Paula in 22.40 Minuten (5. Schülerklasse W12) sich von Lena (24:04 Minuten/5. Schülerklasse W14) auf den letzten beiden Kilometern absetzen konnte. Die jüngste des SCK-Nachwuchses, Luisa Lingg, zeigte ihr Können beim technisch anspruchsvollen Hindernisparcours.

Drei Mann beim Skaten dabei

Bei den Skating-Wettbewerben waren insgesamt drei Ski-Club Athleten über die 21 Kilometer-Distanz am Start. Am schnellsten war Michael Kutter im Ziel am Oberammergauer Sportplatz. Seine 57.03 Minuten bedeuteten Rang 41 im Gesamteinlauf und Rang drei in der Altersklasse 56-60. Knapp über eine Stunde war Felix Leuninger (1:06:55 Stunden/120. Gesamt/25. AK 21-30) unterwegs. Stark lief auch Dr. Georg Vetterlein-Parbel, der in 1:17:25 Stunden auf Rang 7 in der Altersklasse 66-70 lief (Gesamt 232.)

Harald Eggebrecht legt für Schweden vor

Schließlich stand noch der „Klassiker“ über 43 Kilometer auf dem Programm, bei dem Ski-Club Vorstand Harald Eggebrecht sich in der Startposition für den Vasalauf in Schweden Anfang März nach vorne arbeiten wollte. Da sowohl die Form, die Ski und die Gruppe bestens passten, konnte Eggebrecht in 2:12:28 Stunden als 96. noch in die Top 100 laufen.

Was die Zeit wert ist, bestätigte sich dann zwei Tage später: Das Vasaloppet-Büro gab die Startgruppen-Qualizeiten bekannt. Eggebrechts Zeit reichte sogar für die zweite Vasa-Startreihe beim Lauf zum 100-jährigen Jubiläum des weltweit größten Skimarathons am 6. März 2022.

