Für ein besseres Stadionerlebnis - die Sommerarbeiten beim ESVK

Der ESVK hat im Sommer investiert. Schon bald soll ein 90 Meter langes LED-Band in der Schwaben Energie Arena in Betrieb genommen werden. Das ist nicht alles.

07.09.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Wenn am Freitagabend die Starbulls aus Rosenheim in der Energie Schwaben Arena gastieren – Bully ist um 19.30 Uhr – ist es das letzte Testspiel des ESV Kaufbeuren vor dem Start der neuen DEL2-Saison am 15. September. Für Fans ist es dann auch nochmals eine Möglichkeit, sich vor Augen zu führen, was sich den Sommer über alles in der Halle getan hat. Neben dem nun fertiggestellten Einbau der Zwischenstufen, die für bessere Sicht sorgen sollen und dies nach Eindruck der meisten Fans auch tun, wurde auch in anderen Bereichen gearbeitet.

