Kaiser-Max Straße in Kaufbeuren muss wegen Kranabbau gesperrt wegen

Am Freitag wird die Kaiser-Max Straße in Kaufbeuren gesperrt. Denn der Kran vor der Dreifaltigkeitskirche wird abgebaut.

26.06.2023 | Stand: 20:28 Uhr

Wer hat da derzeit die Lufthoheit über Kaufbeurer? Die altehrwürdigen Türme der Martinskirche und der Dreifaltigkeitskirche? Oder doch die beiden Baukräne? Zumindest einer von beiden gehört schon bald der Vergangenheit an. Am kommenden Freitag, dem 30. Juni, wird der Kran vor der Dreifaltigkeitskirche abgebaut.

Kaufbeuren: Kaiser-Max-Straße am Freitag gesperrt

Daher müssen die Kaiser-Max-Straße sowie die Sedanstraße dafür ab 5 Uhr bis in den Nachmittag hinein gesperrt werden. Die Zufahrt ist an diesem Tag nur der Kranfirma möglich. Ab dem 31. Juli soll zudem das Baugerüst an der Kirche abgebaut werden. Der zweite Kran wird auf der Baustelle der neuen Turnhalle am Krautlussweg wohl noch eine ganze Weile gebraucht werden.

