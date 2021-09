Fulminanter Auftakt in Westendorf

Der TSV Westendorf besiegt zum Saisonstart Mitfavorit SC Anger deutlich mit 21:13. Dabei sorgen die Zuschauer und Felix Jürgens mit einer Überraschung für Stimmung.

06.09.2021 | Stand: 15:15 Uhr

Was für ein fulminanter Beginn für den TSV Westendorf in die neue Saison. Zum Auftakt der Oberliga-Runde feierten die Ostallgäuer einen überzeugenden 21:13-Heimsieg gegen den SC Anger. Rund 250 Besucher kamen in die Halle. Jeder Besucher kam nur unter Einhaltung der 3G-Regel in die Halle. Die Stimmung war trotzdem grandios.

Zwei Kämpfe unbesetzt

Während die Gäste aus dem Berchtesgadener Land im Limit bis 57 Kilo keinen Athleten stellten, blieb das Schwergewicht (130 kg) beim TSV unbesetzt. So stand es nach zwei Duellen 4:4. Der Kampfabend startete also mit der Begegnung zwischen Michael Steiner und Lorenz Hagelauer in der Gewichtsklasse bis 61 Kilo. Schon zur Pause führte der Westendorfer mit 6:1, ehe er im zweiten Durchgang aufdrehte. Vorzeitig gewann er das Duell technisch überlegen und brachte sein Team damit mit 8:4 in Führung.

Zunächst bleibt die Spannung

Im Limit bis 98 Kilo stand Matthias Kohler Lukas Koch gegenüber. Der Westendorfer war sieben Kilo leichter als sein Gegenüber. Während Kohler den ersten Durchgang der beiden Freistilspezialisten noch offen gestalten konnte, dominierte sein Gegner das Kampfgeschehen nach der Pause und zog auf 10:2 davon, was dem SC Anger drei Mannschaftspunkte einbrachte. Im letzten Kampf vor der Pause triumphierte Nasrat Nasratzada im Freistil. Im Limit bis 66 Kilo hatte er Martin Bauer zum Gegner. Am Ende behielt der Westendorfer die Oberhand und gewann mit 8:4-Wertungspunkten. Zur Pause führte der TSV knapp mit 10:7.

Die Fans machen Dampf

Der Wiederbeginn dieser Begegnung erfreute Fans und Zuschauer, die trotz der Einschränkungen in die Halle kamen und ihr Team von Anfang mächtig unterstützten. Denn im Limit bis 86 Kilo der Griechisch-römisch-Spezialisten holte Felix Jürgens einen sensationellen Schultersieg über den favorisierten Simon Öllinger. Als der Kampfrichter Konrad Rankl vorzeitig abklopfte, tobte die Halle. Der TSV zog mit 14:7 davon. Tizian Reggel (71 kg/griechisch-römisch) gab zwar alles gegen Felix Baumgartner, konnte aber die 1:14-Niederlage nicht verhindern.

Auch der Trainer mischt mit

Simon Einsle hatte Maximilian Pöschl zum Gegner. Der Freistilspezialist führte zur Pause bereits komfortabel mit 9:0-Punkten. Von Beginn ging Einsle vorwärts, ließ seinem Gegner keine Chance und entschied im zweiten Kampfabschnitt das Duell technisch überlegen für sich. Auch sein älterer Bruder und Cheftrainer des TSV Westendorf, Matthias Einsle, nahm den Schwung in seinem Freistilkampf (75 kg) mit. Angetrieben von den Zuschauern fertigte er Matthias Eckart mit 9:1 ab.

Eine "Wahnsinnsmotivation"

Lesen Sie auch

Ringen TSV Westendorf Ein Quintett auf Medaillenjagd - Westendorfer bei der Kadetten-DM

Vor dem letzten Kampf des Abends hatte der TSV den Gesamtsieg in der Tasche. Philipp Reiner, der im Limit bis 75 Kilo im griechisch-römischen Stil antrat, musste sich Michael Klouceck mit 2:13 geschlagen geben. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. „Unser Saisonauftakt ist mehr als gelungen. Es hat wieder richtig Spaß gemacht vor unseren Fans ringen zu können. Für uns ist das eine Wahnsinnsmotivation“, zog Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle nach dem Sieg ein positives Fazit.