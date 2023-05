"Fun Festival" in Kaufbeuren: Das sind heuer die Attraktionen

Im Kaufbeurer Wertachpark steigt wieder das "Fun Festival". Das Programm reicht von Geschicklichkeitsspielen bis zu Kletterkursen.

22.05.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Sport, Spaß und Action - das ist das "Fun Festival", das seit mehreren Jahren jeweils im Frühjahr im Kaufbeurer Wertachpark stattfindet. Am Freitag, 26. Mai, laden Stadtjugendring, DAV und Sparkasse zum vierten Sport- und Kletterevent für Kinder und Jugendliche am DAV-Kletterzentrum ein.

Für den sportbegeisterten Nachwuchs ist kurz vor den Pfingstferien so einiges geboten: Zusammen mit dem Stadtjugendring Kaufbeuren und dem Deutschen Alpenverein veranstaltet die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren am Freitag, 26. Mai, von 14 bis 18.30 Uhr, das vierte Fun Festival am DAV-Kletterturm in Kaufbeuren (Buronstraße 99). Zusammen mit den Vereinen Hockey for Hope und dem Generationenhaus Kaufbeuren sowie der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren und der AOK wurde ein Programm auf die Beine gestellt: Neben Bubble Soccer und Street Hockey können sich die Besucher und Besucherinnen bei Geschicklichkeitsspielen und Leitergolf der AOK, Skatekursen und einer Halte-Challenge austoben. Ferner stehen für Kinder ab 6 Jahren wieder zahlreiche Schnupper-kletterkurse des DAV Kaufbeuren-Gablonz zur Verfügung, zu denen man sich unter www.sparkasse-kaufbeuren.de/festival anmelden kann.

"Fun Festival" in Kaufbeuren: Lebenshilfe bietet inklusives Angebot

Ein Team der Lebenshilfe betreut außerdem eine Kletterroute für Kinder und Jugendliche, die besondere Unterstützung beim Sport brauchen. Die nötigen Energiereserven für die zahlreichen Aktivitäten können die Besucher am Stand des Generationenhauses bei einem Kaltgetränk, Kaffee, Kuchen, Waffeln und weiteren Snacks wieder auftanken.

„Gerade nach der Corona-Zeit ist es uns wichtig, Kindern und Jugendlichen ein Angebot für Sport, Spiel und Spaß an der frischen Luft zu ermöglichen", erklärt Michael Sambeth, Leiter Marketing der Sparkasse Kaufbeuren.

Die Teilnahme am "Fun Festival" ist kostenlos. Die Vergabe der Plätze für die Schnupperkletterkurse erfolgt nach der zeitlichen Reihenfolge der Online-Anmeldung. Für alle anderen Aktivitäten ist keine Anmeldung nötig.