Funken stieben aus Kamin eines Kaufbeurer Reihenhauses

Die Feuerwehr rückt zu einem Kaminbrand in der Gleiwitzer Straße aus. Das Dachgeschoss wird verqualmt und der Rauchabzug stark beschädigt.

23.01.2023 | Stand: 10:46 Uhr

Funken stoben am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr aus dem Kamin eines Reihenhauses in der Gleiwitzer Straße in Kaufbeuren. Die Rußschicht in dem Rauchabzug war in Brand geraten. Die Feuerwehr Kaufbeuren rückte zu dem Kaminbrand aus und überwachte das Feuer unter anderem von der Drehleiter aus, bis der herbeigerufene Kaminkehrer den Kamin durchgekehrt hatte. Durch den Brand war der Kamin im Bereich des Dachgeschosses geborsten, sodass Qualm in die Räume eindrang. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude, und nach rund zwei Stunden konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren.