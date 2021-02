Furkan Kircicek hat sich bei Türkgücü München etabliert. Nun will der Offensivspieler, der bei der SpVgg Kaufbeuren ausgebildet wurde, den nächsten Schritt machen.

Sein wohl größtes Weihnachtsgeschenk hat sich Furkan Kircicek bereits einen Tag vor Heiligabend selbst gemacht: In der Dritten Liga traf der Offensiv-Fußballer für Türkgücü München zum 2:1 in Meppen. Es war sein erstes Drittliga-Tor – per sehenswerter Direktabnahme.