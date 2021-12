Das Autohaus Allgäu und die Medele-Schäfer-Gruppe schließen sich zum größten Anbieter in Schwaben und Oberbayern zusammen. Was die Fusion für die einzelnen Standorte in der Region bedeutet.

17.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Mit der Fusion des Autohauses Allgäu (Kempten) und der Medele-Schäfer-Gruppe (Weilheim) entsteht die größte Mercedes-Benz-Niederlassung zwischen Augsburg, München und dem Voralpenland. Damit setzen zwei traditionsreiche Partner auf Wachstum, um auf dem hart umkämpften Automobilmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Das wurde bei einer Feier und Pressekonferenz in Kaufbeuren im Vorfeld des Zusammenschlusses deutlich.