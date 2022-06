Stätzling bezwingt die Münchner Löwen bei Gedenkturnier in Eggenthal

2021 starb Jugendfußballer Jonas bei einem Arbeitsunfall. Er war Fan des 1860 München. Beim Gendenkturnier traten die Löwen an – es gab einen Überraschungssieg.

27.06.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Ein Gedenkturnier für A-Jugendliche in Erinnerung an Jonas Schalk wurde am vergangenen Samstag in Eggenthal gespielt. Der 19-jährige Fußballer der JFG Mühlbachtal 06 war im Oktober vergangenen Jahres bei einem Arbeitsunfall auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Jonas war ein eingeschworener "Sechz'ger"

Seit 2012, seit der D-Jugend, war Jonas als Spieler bei der JFG aktiv – und außerdem ein eingeschworener Fan des TSV 1860 München.

So wandte sich Vorstand Thomas Gerle im Vorfeld des Turniers an das Nachwuchs-Leistungszentrum der Münchner Löwen und fragte nach einer Turnierteilnahme an.

Jungen Löwen kamen zum Turnier

Und die 60er sagten zu. Ausserdem waren am Start: SV Stäzling, FC Memmingen, SpVgg Kaufbeuren und die Gastgeber JFG Mühlbachtal 06.

Bei bestem Fußballwetter, des laut Vorstand Gerle von Jonas bestellt worden war, traten am Samstag die Mannschaften auf dem Gelände des SV Eggenthal im Modus jeder gegen jeden an. Jeweils 30 Minuten dauerte eine Partie.

Hochklassige Fußballkost

Lesen Sie auch

Fußball SV Eggenthal Zum Gedenken an Jonas Schalk - Fußballturnier beim SV Eggenthal

Den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer wurde teils hochklassige Fußballkost serviert und auch für das leibliche Wohl war durch die vielen ehrenamtlichen Helfer sowohl von Seiten der Veranstalter und des Löwen-Fan-Clubs bestens gesorgt. Im letzten Spiel zwischen Stätzling und dem Löwennachwuchs kam es zu einem unerwarteten Endspiel. Und tatsächlich setzten sich die Nordschwaben mit 1:0 gegen die jungen Löwen durch.

Nach der vielumjubelten Pokalübergabe überreichte Thomas Gerle den Angehörigen von Jonas Schalk zum Andenken ein Trikot der Löwen, auf dem alle beteiligten unterschrieben hatten.

Die Ergebnisse im Einzelnen: