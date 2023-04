Eggenthal feiert Siege während der Ostertage - und dreht sogar einen 0:2-Rückstand

Gegen Pforzen holt der SV Eggenthal ein 4:2 und auch gegen Blonhofen lässt der SVE nichts anbrennen. Doch nun steht das Derby gegen Neugablonz vor der Tür.

12.04.2023 | Stand: 18:20 Uhr

Manche Niederlagen stecken Teams länger in den Knochen als sie es wollen. So war das auch mit dem 1:4 des SV Eggenthal gegen Waal – das an Ostern 2022 ausgetragene Spiel gilt als Knackpunkt und als einer der Gründe, warum der SVE in der vergangenen Saison mit dem Aufstieg in die Kreisklasse doch nichts zu tun hatte.

Eggenthal feiert 4:2-Sieg

Umso erfreulicher für Trainer Fred Jentzsch, dass seine Mannschaft an Ostern 2023 nichts hat anbrennen lassen. „Wir haben sogar ein Spiel gedreht“, freute sich der Übungsleiter. Zweifelsohne: Dass seine Mannschaft am Ostermontag aus einem 0:2-Rückstand gegen die Reserve des SV Pforzen noch ein 4:2 machte, spricht ebenso für die Qualität des Teams wie der 3:0-Sieg gegen Blonhofen II am Karsamstag.

Eggethaler "gefestigter" als vergangenes Jahr

„Gefestigter“ als noch vor einem Jahr nennt Jentzsch sein Team. Sieben Spiele stehen in der A-Klasse 5 in dieser Saison noch an; sechs Punkte Vorsprung auf Roßhaupten und Kaufbeuren II hat der Tabellenführer aktuell. Dass der Aufstieg das Ziel ist, daraus macht beim SVE niemand mehr einen Hehl.

Erklärtes Ziel des SVE: der Aufstieg

Aber man müsse, wie Jentzsch wieder und wieder sagt, „Schritt für Schritt“ gehen. Nächster Schritt: Derbysieg. Am Sonntag gastiert Neugablonz II (11.) am Eggenthaler Sportgelände. „In dieser Liga will uns nun jeder ein Bein stellen. Auch dieses Match wird bei Null losgehen“, sagt Jentzsch. Konzentration ist wichtig, denn man könnte folgende Rechnung aufstellen. Nach Neugablonz II folgen Partien gegen die SG Jengen/Waal II und Langerringen/Ettringen II - vermeintlich machbare Gegner -, ehe dann Richtung Saisonende Hochkaräter wie Hirschzell oder auch Kaufbeuren II warten. „Wir sind bei Weitem noch nicht durch“, sagt Jentzsch.

