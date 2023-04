Ostallgäuer Teams ziehen gemischte Bilanz am Ostermontag

Mauerstetten verliert wieder nach 13 ungeschlagenen Partien, Oberbeuren bringt Leistung nicht über die volle Zeit. Ballbesitz als Neugablonzer Erfolgsgeheimnis.

11.04.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Den Ostermontag werden zahlreiche Kreisligisten der Region in nicht allzu guter Erinnerung behalten. Oberbeuren, Mauerstetten, Buchloe und Stöttwang kassierten jeweils Niederlagen. Drei Punkte ins Osternest legte sich einzig der BSK Ol. Neugablonz. Die Analysen vom Wochenende im Einzelnen:

Mauerstetten, Neugablonz, Buchloe, Oberbeuren und Stöttwang - die Partien in der Analyse

SV Mauerstetten: Gemischte Gefühle gab es nach dem Osterwochenende beim SVM. Mit einem glücklichen, aber nicht unverdienten 2:1-Sieg hatten die Mauerstettener zunächst in Buxheim gewonnen. „Buxheim war zu Beginn sehr druckvoll und kam dadurch zu guten Chancen. Über gutes Pressing haben wir ins Spiel gefunden und sind in Führung gegangen“, sagte SVM-Abwehrspieler Tobias Metschir. Durch den Anschlusstreffer noch vor der Pause blieb die Partie weiter offen.

Gemischte Gefühle beim SV Mauerstetten

„In der zweiten Hälfte hätten wir das Spiel entscheiden können. Buxheim war aber über lange Bälle und Standards gefährlich, die wir aber gut verteidigt haben“, konstatierte Rechtsverteidiger Maxi Kraus. Nicht zufrieden war Cheftrainer Uwe Zenkner dann nach der Partie am Ostermontag gegen den SV Memmingerberg. Nach 13 ungeschlagenen Spielen musste seine Mannschaft mit einem 2:3 eine Niederlage einstecken. Der ohnehin ersatzgeschwächte SVM musste vor Anpfiff noch den Ausfall von Mittelfeldmotor Emanuel Richter verkraften und tat sich besonders in der ersten Hälfte sehr schwer.

Erste Niederlage nach 13 ungeschlagenen Spielen

Viele Fehlpässe, schlechtes Zweikampfverhalten und ein motivierter Gegner machten es dem Tabellenführer schwer. „Wir haben über die gesamte Partie leider nicht zu unserem schnellen Offensivspiel gefunden, das uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat. Der heutige Gegner war wie erwartet unangenehm und so ist die Niederlage heute auch nicht ganz unverdient“, sagte Zenkner. (kü)

Neugablonz holt neunten Sieg der Saison

BSK Olympia Neugablonz: Der BSK hat am Montag derweil einen wichtigen Heimsieg gelandet. Die Schmuckstädter bezwangen souverän Schlusslicht SV Dickenreishausen mit 3:0, ließen aber über die gesamte Spielzeit trotzdem noch einige Chancen liegen. „Besonders im zweiten Abschnitt hatten wir einige Möglichkeiten das Ergebnis nach oben zu korrigieren“, sagte ein sich freuender Abwehrspieler Christoph Sax.

Für den derzeit Tabellenachten ist es mittlerweile der neunte Erfolg in der laufenden Kreisliga-Saison. In der Tat hob Spielertrainer Mathias Franke das Zusammenspiel in den Fokus: „Wir hatten viel mehr Ballbesitz, haben uns mehr getraut und zogen daher mit einfachen Mitteln unser Spiel auf“, lobte der 32-Jährige, der sich an diesem Tag sogar selbst mit einem sehenswerten Freistoßtor belohnt hatte. (stg)

Rabenschwarzer Tag für den FC Buchloe

FC Buchloe: Einen rabenschwarzen Tag erlebte indes der FC Buchloe am Ostermontag. Mit 0:8 wurde der FCB aus Kammlach nach Hause geschickt. Dabei gab es am langen Wochenende durchaus auch Grund zur Freude. An Gründonnerstag hatten die Buchloer noch mit 1:0 gegen den TSV Mindelheim gewonnen. (wes)

Lesen Sie auch: Buchloer Fußballer treten mit Schaufel und Rechen an

Enttäuschendes Osterwochenende für den TSV Oberbeuren

TSV Oberbeuren: Die zwei Spiele am langen Osterwochenende waren nicht von Erfolg gekrönt. Am Donnerstag setzte es eine bittere 0:1-Pleite gegen Memmingerberg und am Montag ging das Heimspiel gegen Memmingen-Ost mit 1:4 verloren. Dabei ähnelten sich die beiden Spiele im Spielverlauf: Die Oberbeurer zeigten jeweils vor allem in der ersten Hälfte eine gute Leistung, brachten sich aber durch eigene, einfache Fehler in Bedrängnis – woraus auch mindestens drei der fünf Gegentore resultierten: „Wir machen uns derzeit das Leben selbst schwer, das ähnelt im Moment der Vorsaison, in der wir viele solche Spiele hatten. Ich glaube das ist auch wieder viel Kopfsache“, meinte Stürmer Johannes Koller.

"Wir machen uns das Leben selbst schwer"

Tatsächlich stehen im Moment vier Niederlagen in Folge zu Buche und auch tabellarisch ist Oberbeuren auf Rang sechs abgestürzt. „Das haben wir uns so nicht vorgestellt, jetzt ist es aber so und wir müssen uns da als Team wieder rauskämpfen. Das können wir auch und haben wir in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal bewiesen“, machte Co-Trainer Julian Hofmeister Hoffnung. (fh)

SV Stöttwang: Der SVS sammelte zunächst mit einem 2:1-Sieg gegen Kirchheim Selbstvertrauen, unterlag dann aber Mindelheim mit 1:3 und bleibt somit satte elf Punkte von einem Nicht-Abstiegsplatz entfernt.

Lesen Sie auch: Streetfood und Live-Musik - Das ist beim Brunchmarkt in Kaufbeuren geboten