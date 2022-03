„Fußball war sein Leben“ - zum Tod von Martin Schmid

Martin Schmid vom TV Waal ist unerwartet gestorben. Er war Spieler und Funktionär beim TVW sowie Mitgründer der JFG Obere Singold.

Die Bestürzung in der Marktgemeinde Waal und der Umgebung war groß, als bekannt wurde, dass Martin Schmid vergangene Woche an einem Herzinfarkt verstorben ist. „Fußball war sein Leben“, erklärte Helmut Heim, Vorsitzender des TV Waal, in seinem Nachruf bei der Beerdigung.

49 Jahre beim TV Waal

Schmid war 49 Jahre Mitglied im TV Waal. Nach seiner aktiven Zeit als Fußballer in der Jugend, bei den Herren und in der AH war er zudem als Jugendtrainer und Spartenleiter tätig. 2010 war er maßgeblich an der Gründung der Jugendfördergemeinschaft (JFG) zwischen dem TV Waal, dem FC Jengen und dem SV Oberostendorf beteiligt. In den Jahren vor seinem plötzlichen Tod in der Funktion des Ersten Vorsitzenden. Stellvertretend für die JFG dankte Kassier Christian Steuer dem Verstorbenen auf seinem letzten Weg.

Berichterstatter der Buchloer Zeitung

Beruflich war Martin Schmid fest mit der Allianz-Versicherung verbunden – die Generalvertretung Schmid und Bogenrieder GbR hat ihr Büro in Buchloe. Die Bezirksstelle Kempten würdigte die gute Zusammenarbeit mit ihm. Seit vielen Jahren war Martin Schmid auch verantwortlich für die Fußballberichterstattung von den Spielen des TV Waal und der JFG in der Buchloer Zeitung.