Futtertrocknungsanlage nach Brand stark beschädigt

In Ketterschwang brennt am Samstagmorgen die Futtertrocknungsanlage. Vier Mitarbeiter im Klinikum. Schaden im sechsstelligen Bereich.

31.07.2021 | Stand: 10:39 Uhr

Vier Verletzte und ein Schaden im sechsstelligen Bereich. So lautet die erste Bilanz des Brandes in der Futtertrocknungsanlage Ketterschwang am Samstagmorgen. Wann der Betrieb dort wieder aufgenommen werden kann, ist völlig offen. Vorstand Andreas Schießl von der Genossenschaft Futtertrocknung Ketterschwang macht sich gerade erst ein Bild von der Lage auf dem Gelände. Er hofft, dass es seinen vier Mitarbeitern, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Kaufbeuren gebracht wurden, bald wieder gut geht. Welche Arbeiten nötig sein werden, um die Anlage, wieder in Gang zu sezten, kann er noch nicht abschätzen.

Mitarbeiter lösen Alarm aus

Um 7 Uhr lösten die anwesenden vier Mitarbeiter in dem Betrieb laut Kreisbrandinspektor Georg Trautwein den Feueralarm aus. In der Anlage war es in einem Zyklon, in dem das Stroh nach dem Trocknen eigentlich wieder abgekühlt werden soll, während des laufenden Betriebs zu einer Explosion gekommen. Nach ersten Erkenntnissen von Schießl funktionierte die dafür vorgesehene Explosionsklappe einwandfrei. Somit wurden Flammen und Rauch über das Dach abgeleitet, um einen Brand im Gebäude selbst zu verhindern. Doch auch dadurch entstand großer Schaden an der technischen Einrichtung und am Dach.

80 Feuerwehraktive im Einsatz

80 Feuerwehraktive aus Ketterschwang, Buchloe, Jengen, Ummenhofen und Obergermaringen rückten an. Mit schwerem Atemschutz drangen sie zu dem Zyklon vor. Dort herrschte eine große Hitze, die Feuerwehrmänner kühlten den geschlossenen Behälter mit Löschwasser. Gleichzeitig löschten weitere Einsatzkräfte mit Hilfe der Drehleiter der Buchloer Wehr am Dach. Dort waren laut Trautwein zwei Balken angebrannt. Den Einsatzkräften gelang es ziemlich schnell, den Brand in den Griff zu bekommen und eine Ausbreitung auf das Gebäude zu verhindern. Nach und nach konnte das angebrannte Stroh aus dem explodierten Zyklon ins Freie gebracht werden, wo es auf dem riesigen asphaltierten Hof gelagert wurde.

Derzeit vor allem Stroh

Laut Schießl verarbeitete die Anlage derzeit vor allem Stroh. Auf dem Hof lagen am Samstagmorgen noch einige Haufen davon. Zwei bis drei Stunden Arbeit wären es noch gewesen, schätzt Schießl. Dann wäre für das Wochenende Schluss gewesen. Die Hauptsaison, in der neben Gras und Stroh auch Mais in der Anlage getrocknet wird, steht eigentlich erst vor der Tür. 500 Mitglieder hat die Genossenschaft. Ob diese Landwirte ihr Futter heuer noch in ihrer Anlage trocknen lassen können, ist fraglich. Die Beschaffung von Ersatzteilen dauere mitunter ein Jahr, weiß Schießl. Er hofft, dass zumindest vorübergehend die benachbarten Anlagen in Lamerdingen, Mindelheim und Altenstadt den Bauern aushelfen. Ansonsten müssten sie eiweißreiches Futter, wie Raps und Sojaschrot, zukaufen. Und das sei im Moment sehr teuer.

Seit 60 Jahren

Die Futtertrocknungs-Genossenschaft besteht laut Schießl bereits seit 60 Jahren. Zunächst betrieb sie eine kleinere Anlage in Germaringen. Anfang der 1990er Jahre wurde der Betrieb in Ketterschwang gebaut. Noch nie habe es einen derartigen Brand gegeben. Zur Ursache können weder Schießl noch die Feuerwehr derzeit etwas sagen. Schießl rechnet damit, dass die Versicherung einen Gutachter beauftragen wird. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei.

Lesen Sie auch

Klosterbeuren Feuer in landwirtschaftlicher Halle richtet großen Schaden an

Weitere Polizeimeldungen aus Kaufbeuren und Umgebung lesen Sie hier.

Bilderstrecke

Große Brände im Allgäu 2021

Lesen Sie auch: Einsätze belasten Helfer auch oft noch lange danach