Sie gehört fest zur Geschichte der Gablonzer Industrie in Kaufbeuren-Neugablonz: Nun ist Margarete Zimmermann gestorben.

Von Christa Steger

16.01.2021 | Stand: 13:46 Uhr

Margarete Zimmermann gehört fest zur Geschichte der Gablonzer Industrie. Nun ist die frühere Unternehmerin gestorben. Sie wurde am 14. Mai 1924 in Grünwald, Bezirk Gablonz an der Neiße, geboren. Die Vertreibung führte sie zunächst nach Schwäbisch Gmünd. Auf dem Aussiedlungstransport hatte sie den Glasmacher Erwin Zimmermann kennen- und lieben gelernt. 1947 fand die Hochzeit statt.