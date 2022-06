Gablonzer Siedlungswerk: Kritik an Widrigkeiten auf dem Immobilienmarkt

Trotz negativer Einflüsse auf dem Wohnungssektor will das Gablonzer Siedlungswerk an seinen Bauplänen festhalten. Wie die Baugenossenschaft auf die Sorgen der Mieter reagiert.

Von Alfons Regler

28.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die klassischen Schwerpunkte bei der Mitgliederversammlung des Gablonzer Siedlungswerkes wie der Blick in die Bilanz und die Ausschüttung wurden fast zur Nebensache, als der geschäftsführende Vorstand Christian Sobl in seinem Lagebericht die aktuellen Verwerfungen am Finanz- und Wohnungsmarkt sowie im Baugewerbe skizzierte.

