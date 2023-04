Ganz besondere Spende hilft dem Stadtmuseum Kaufbeuren

Der Freundeskreis unterstützt das Stadtmuseum Kaufbeuren seit 20 Jahren auf vielfältige Weise. Auch 2023 wird gefördert - und gefeiert.

30.04.2023 | Stand: 08:03 Uhr

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es den Freundeskreis des Kaufbeurer Stadtmuseums. Ziel der Vereinigung ist es, die Einrichtung in vielfältiger Weise zu unterstützen. Was es im abgelaufenen an entsprechenden Aktivitäten gab, erläuterte der Vorsitzende Dr. Andreas Rhein bei der Jahresversammlung im Haus St. Martin. Oberbürgermeister Stefan Bosse nutzte sein Grußwort, um auf das runde Jubiläum des Vereins einzugehen. Er würdigte das ungebrochene bürgerschaftliche Engagement des Freundeskreises. Diese ideelle, aber auch finanzielle Förderung verschaffe dem Museum „Beinfreiheit“ bei der Verwirklichung von Projekten. In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Vorsitzender Rhein an das Leitbild, das Museum zu einem „Ort des Lernens und Vergnügens, der Begegnung und Inspiration“ zu machen. Zu den geförderten Projekten zählten 2022 die Museumspädagogik mit der Überarbeitung des ausleihbaren Museumskoffers für Grundschulen und die Finanzierung einer ehrenamtlichen Ansprechpartnerin für die Kindergärten. Bei der Sonderausstellung „Alle Jahre wieder“ konnte das Ergebnis der vom Verein geförderten Restaurierung einer Jahreskrippe aus dem 18. Jahrhundert bewundert werden.

Historische Münzen erhöhen das Vermögen des Fördervereins des Kaufbeurer Stadtmuseums deutlich

Aktuelle Förderprojekte seien die Entwicklung einer App zu den „Stolpersteinen“, die an Kaufbeurer NS-Opfer erinnern, sowie die aktuelle Mitmach-Ausstellung „Umwelt, Klima und Du“. Mit 463 Personen sei die Mitgliederzahl konstant, berichtete Rhein. Auch die von Kassier Michael Kutter vorgestellten Vereinsfinanzen entwickelten sich vor allem aufgrund einer größeren Spende sehr erfreulich. Dem Museum wurde von einer Kaufbeurerin, die nicht genannt werden will, ein Münzschatz übereignet. Nachdem die Bestände sortiert und katalogisiert sowie einige Stücke mit Bezügen zur Stadt Kaufbeuren ins Depot des Museums gebracht worden sind, wurden die Sammlung mit Zustimmung der Spenderin versteigert. Der Erlös von 125.000 Euro erhöhe das Vermögen des Vereins auf fast 319.000 Euro, erläuterte Kutter. Beim Ausblick auf das laufende Jahr kündigte der Vereinsvorsitzende die bereits nahezu ausgebuchte Fahrt des Vereins zum kürzlich eröffnete Diözesanmuseum in Freising im Juli an. Außerdem begännen derzeit die Planungen für eine gemeinsame Jubiläumsveranstaltung, bei der zehn Jahre Neueröffnung des Stadtmuseums und das 20-jährige Bestehen des Freundeskreises gefeiert werden. Diese soll Ende September stattfinden. Zum Abschluss berichtete Museumsleiterin Petra Weber von der Programmplanung des Museums und von laufenden Projekten. Auch sie verwies auf die aktuelle Schau „Umwelt, Klima und Du“ mit einem umfangreichen Begleitprogramm, auf die „Stolpersteine“-App sowie auf die für Herbst geplante Sonderausstellung „He Fräulein!“, die sich mit der Frauengeschichte befassen wird.