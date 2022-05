Ganz große Symbolik: Die Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren feiert ihre neuen Glocken

Festtag in der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren: Mit den Nummern drei und vier ist das Geläut im Turm wieder komplett.

09.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Festgottesdienst am Kirchensonntag Jubilate bildete den Rahmen für die Weihe der zwei neuen Glocken in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche. Die Nummern drei („Friedensglocke“) und vier („Tauf- und Segensglocke“) hielten bereits Einzug in den Turm und läuten mit ihren gusseisernen Schwestern wie berichtet bereits seit dem 1. Advent 2021.

