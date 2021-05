Ganz Kaufbeuren geht bald rasant ins Internet

Auch in Großkemnat und Gutwillen sind jetzt Glasfaserkabel verlegt. Das Kaufbeurere Stadtgebiet ist nun weitgehend versorgt.

18.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Digitalisierung in Kaufbeuren schreitet voran. Seit Kurzem verfügen die ersten Haushalte in Großkemnat und Gutwillen über einen Glasfaser-Internetanschluss. Die modernen Glasfaserkabel ersetzen die älteren Internetanschlüsse mit Kupferleitungen und ermöglichen so eine deutlich schnellere Datenübertragung.

Winter verzögert Bauarbeiten

Nach einem Ausschreibungsverfahren im Januar vergangenen Jahres beauftragte die Stadt die Firma Allgäu DSL mit dem Glasfaserausbau in Großkemnat und Gutwillen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 startete die Arbeiten dann. Der strenge Winter sorgte für eine etwas längere Bauzeit, aber im Februar dieses Jahres kam dann der Endspurt: Die Kabel wurden eingeblasen und gespleißt, also mit Druckluft in die zuvor verlegten Rohre befördert und miteinander verbunden.

Während der achtmonatigen Bauphase wurden insgesamt 6530 Meter Glasfaserkabel in Gutwillen, Großkemnat und auch in der Buronstraße in Kaufbeuren verlegt. Im April gingen die ersten angeschlossenen Haushalte in Großkemnat erfolgreich online.

Unverzichtbar in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling

Matthias Marquardt, Geschäftsführer von Allgäu DSL, lobt die „unkomplizierten Zusammenarbeit“ mit der Stadt Kaufbeuren. Im Mai wurden dann auch die letzten Anschlüsse im ausgeschriebenen Bereich fertiggestellt. „Durch die aktuellen Umstände ist es vollkommen nachvollziehbar, dass die meisten Anwohner das kaum abwarten konnten“, berichtet Marquardt. Das sieht auch Oberbürgermeister Stefan Bosse so: „Gerade in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling ist eine sichere und schnelle Internetverbindung unverzichtbar.“

Erleichterung für Unternehmen

Daniel Fiebig, Leiter einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Gutwillen, freut sich ebenfalls über den gigabitfähigen Internetanschluss: „Neben den privaten Vorzügen steht für mich der tägliche Betrieb des eigenen Unternehmens im Vordergrund – mit einem Glasfaseranschluss geht dann doch vieles deutlich einfacher und schneller.“

Lesen Sie auch

Schnelles Internet Altusried investiert 7,5 Millionen Euro in den Breitbandausbau

Seit rund zehn Jahren bemüht sich die Stadtverwaltung fortlaufend mittels verschiedener Förderprogramme von Bund und Freistaat Bayern um den Breitbandausbau in Kaufbeuren. Die Stadt veranlasste wiederholt Bestandsaufnahmen und Markterkundungsverfahren über die Internetversorgung der Kaufbeurer Haushalte. Inzwischen konnten, nach Angaben der Verwaltung, nahezu alle Gebäude im Kaufbeurer Stadtgebiet mit FTTC (Fibre-To-The-Curb, das heißt, das Glasfaserkabel liegt im Gehwegbereich) und viele mit FTTH (Fibre-To-The-Home, also einem Glasfaseranschluss bis in die Wohnung) ausgestattet werden. Parallel gehe der FTTH-Breitbandausbau für die Kaufbeurer Schulen und Kitas voran.