Ganz nah dran - Chris Kraemer scheitert drei Mal knapp

Der Westendorfer Christopher Kraemer verliert drei Kämpfe beim Grand Prix. Damit ist die WM-Teilnahme für den Bundesligaringer erst einmal passe. Aber der Ansatz stimmt.

10.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der große Wurf ist Christopher Kraemer beim Großen Preis von Deutschland am Ende nicht gelungen. Der 26-jährige Bundeskaderathlet des TSV Westendorf wird bei der Mitte September terminierten Weltmeisterschaft in Belgrad nicht dabei sein. Stattdessen wird wohl Olympiateilnehmer Etienne Kinsinger ( Saarland) die Reise nach Serbien antreten.

Kleinigkeiten fehlten

Drei Kämpfe, drei Niederlagen. Das sind die harten Fakten aus Sicht von Christopher Kraemer. „Die Ergebnisse sprechen aber nicht seinem aktuellen Leistungsstand wider“, macht Matthias Maasch, Landestrainer des Bayerischen Ringer-Verband es deutlich. In allen drei Begegnungen haben laut seiner Analyse „nur Kleinigkeiten gefehlt, die wir nun im Trainingsprozess ausarbeiten werden“, berichtet Maasch. Beim Großen Preis von Deutschland in Dortmund startete Kraemer im Limit bis 60 Kilo. Zwei Kilo Toleranz beim Gewicht stand jedem Athleten zu. Zum Turnierauftakt traf er auf den Ukrainer Vladyslav Kuzko.

Aufholjagd ohne Happy end

Knapp mit 2:3-Wertungspunkten unterlag Kraemer, wobei der Ostallgäuer viel zu verhalten agierte. Ausschlaggebend war dann das nächste Duell gegen seinen größten Widersacher Etienne Kinsinger. 2019 bei der deutschen Meisterschaft in Kaufbeuren zwang er den Saarländer im Finale um Gold in die Knie. In Dortmund lag Kraemer bereits mit 0:5 zurück, ehe er eine fulminante Aufholjagd startete und den Kampf mit 7:5 drehte. „Er hat sich dann leider die Butter vom Brot nehmen lassen“, betont Maasch. Wenige Sekunden vor Ende der Begegnung verlor der TSV’ler noch mit 7:9-Wertungspunkten.

Siege in der Hand - aber losgelassen

Auch den dritten Kampf gegen den Ukrainer Viktor Petryk konnte Kraemer nicht gewinnen, auch weil ihm das Glück fehlte. Eine sichere Viererwertung wertete das Kampfgericht nur mit zwei Punkten, sodass der 26-Jährige mit 3:5 das Duell abgab. Kraemer sieht die beiden Tage in NRW mit gemischten Gefühlen: „Drei Niederlagen sind jetzt auch nicht prickelnd. In jedem Kampf hatte ich den Sieg fest in der Hand. Ich bin nicht weit weg“, so die Erkenntnis des Griechisch-römisch-Spezialisten.

Olympische Spiele bleiben dennoch das Ziel

„Die Arbeit mit Matthias Maasch bringt mich dennoch voran, ich habe mich weiterentwickelt, das stimmt mich durchaus positiv.“ Für den Landestrainer sei Kraemer auf dem richtigen Weg. „Es ist ein Prozess. Dieses Jahr wollen wir die Basis aufbauen. Mit dem Gewinn des deutschen Meistertitels ist es bereits gut gelaufen. Wir werden zusammen die nächsten Monate intensiv weiterarbeiten“, verweist Maasch bereits auf 2023. Denn dann werden schon die Weichen für die Olympischen Spiele in Paris gestellt.

