Ganz oben am Sonnenbichl - Tobias Schill siegt im Riesenslalom

Tobias Schill vom SC Kaufbeuren gewinnt den ersten Riesenslalom der Skiliga Bayern der U16 in Bad Wiesee. Allgäuer dominieren alle Klassen.

28.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Großer Erfolg in der Skiliga Bayern Schüler: Zum einen räumte das Team Allgäu alle ersten Plätze ab, zum anderen stand in der Altersklasse U16 Tobias Schill vom Ski-Club Kaufbeuren ganz oben auf dem Podest.

Rennen am Christa Kinshofer-Skizentrum in Bad Wiesee

Lange mussten der Nachwuchs warten, bis der erste Riesenslalom in der Skiliga Bayern Schüler des Bayerischen Skiverbands stattfinden konnte. Zuvor reichte die Schneelage schlichtweg nicht aus für die notwendigen Sturzräume – denn bei Spitzengeschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometer sind diese großzügig anzulegen. Im Christa Kinshofer-Skizentrum in Bad Wiesee war es dann so weit – die Schneelage war ausreichend. Insgesamt gingen 137 Athleten auf dem Renn- und Trainingszentrum am Sonnenbichl an den Start. Für das Team des Allgäuer Skiverbands war erneut Tobias Schill vom SCK nominiert.

Herausfordernde Strecke am Sonnenbichl

Der Sonnenbichl bietet alles, um einen herausfordernden Lauf zu stecken. Vom Start weg geht es zunächst mittelsteil gerade aus – gut, um Geschwindigkeit aufzubauen. Die Piste biegt dann vor dem Wald fast rechtwinklig nach links ab. Diese Passage muss voll auf Zug gefahren werden. Dann geht es etwas flacher weiter. Hier heißt es, weiter Geschwindigkeit aufbauen. Das Gelände hängt zudem noch sehr ab. Immer sauber auf dem Außenski stehen, lautet die Devise, sonst sorgen die Fliehkräfte gnadenlos für einen Abflug.

30 Zentimeter machen Welten aus

Dann ist es vorbei mit Gemütlichkeit: Eine extreme Rechtskurve führt über eine Kuppe ins Steilstück – eine intelligente Linienwahl ist gefragt. 30 Zentimeter hin oder her machen Welten aus: Wer am Übergangstor falsch ankam, konnte die Kuppe schlecht kompensieren – wenn aber zwangsweise ein Sprung zustande kam, dann hatte man ohne Bodenkontakt kaum eine Chance, das erste Tor danach noch zu erreichen. Dann mussten die Athleten blitzschnell ihre Fahrweise umstellen. Denn im Steilstück waren die Tore relativ weit aus der Richtung gesteckt. Wer zu direkt auf sie fuhr, für den hieß es entweder Vollbremsung oder er fuhr am Tor vorbei. Der etwas längere Weg von hinten ins Tor war der die schnellere Lösung. So konnte man seine hohe Geschwindigkeit im Steilstück halten. Und die brauchte man, um im Flachstück vor dem Ziel nicht zu verhungern. Dort war der Lauf wieder entlang der Falllinie gesteckt, sodass man die Tore hart attackieren konnte.

Tobias Schill rast mit Startnummer 108 zum Sieg

Mit Startnummer 105 hatte Samuel Mayer vom SC Lenggries mit 50,15 Sekunden den herausfordernden Lauf zunächst am besten gemeistert. Bis zur Startnummer 108 lag er mit einem Vorsprung von 75 Hundertstel auf dem ersten Platz. Dann ging Tobias Schill an den Start. Mit seiner Athletik gehört er zu den schnellsten Startern der Liga. Nachdem der Kaufbeurer sich förmlich aus dem Start katapultiert hatte, griff er an. An jedem Tor gab er den Ski möglichst schnell frei und wurde dadurch immer schneller. Nach insgesamt 34 Toren mit 33 Richtungsänderungen kam er mit Laufbestzeit von 50,13 Sekunden ins Ziel. Tobias Schill schob sich mit zwei Hundertstel Vorsprung vorbei an Mayer auf Platz eins in der AK U16 männlich.

Vier Siege für das Allgäu

Tobias Schill holte damit einen weiteren Sieg ins Allgäu. Denn zuvor hatten bereits Finja Bader (SSV Wildpoldsried/52,66 Sekunden) und Anton Ettensperger (SC Rettenberg/51,06) in der AK U14 weiblich und männlich sowie Hannah Tschada (SCB Lindau/50,63) in der AK U16 weiblich gewonnen. Alle vier ersten Plätze ins Allgäu zu holen, war eine Topleistung des Teams. Entsprechend groß war die Freude bei den Trainern des Allgäuer Skiverbandes.