Ganz oben - TSV Westendorf will Spitzenreiter bleiben

Nach dem Sieg gegen Burgebrach ist der TSV Westendorf Tabellenführer der Ringer-Oberliga. Der nächste Topkampf steht an - beim Verfolger Oberölsbach.

03.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Ringer des TSV Westendorf bleiben auch nach dem zweiten Rückrundenkampf in der Erfolgsspur. Wenige Tage nach dem Auswärtssieg in Geiselhöring folgte daheim ein wichtiger 20:10-Triumph über den TSV Burgebrach. In der Hinrunde hatten die Oberfranken die Ostallgäuer Recken noch mit 14:13 bezwungen. Westendorf ist damit zuhause weiter ungeschlagen und feierte den mittlerweile achten Saisonsieg.

Vor der Pause den Weg geebnet

Schon zur Pause ebneten die Westendorfer den Heimsieg. Nach den technischen Überlegenheitssiegen von Georgi Ivanov (130 kg, Freistil) und Avgustin Spasov (66 kg, Griechisch-römisch) ging auch TSV-Eigengewächs Markus Stechele siegreich von der Matte. Weil sein Gegner Jamshed Panishiri nach dem Schlusspfiff eine Tätlichkeit begangen hatte, zückte Mattenleiter Jan Melzer die Rote Karte, was dazu führte, dass Westendorf statt einen nun vier Mannschaftspunkte zugesprochen bekam. Michael Steiner (57 kg) und Felix Kiyek (98 kg, beide Greco), der gegen den amtierenden U23-Vizeweltmeister antrat, unterlagen ihre Einzelduelle.

Gaimer und Joachim machen den Truimph perfekt

Weil die Gäste das Limit bis 86 Kilo Freistil nicht besetzen, startete das Heimteam in die zweite Hälfte mit einem weiteren Sieg: Vier Punkte für Matthias Einsle, der seinen verletzten Bruder Simon vertrat. Zwar verloren Luis Wurmser (71 kg, Freistil) und Philipp Reiner (80 kg, Greco) nach Punkten, doch vor den beiden abschließenden Duellen im Weltergewicht führte Westendorf mit 16:10, hatte also den Gesamtsieg so gut wie sicher in der Tasche. Als dann Greco-Spezialist Ion Gaimer (75 kg) Felix Pflauger mit 5:2-Wertungspunkten bezwang, war es amtlich. Westendorf revanchierte sich für die Hinrundenniederlage. Den finalen Kampf bestritt Freistilspezialist Daniel Joachim gegen Josef Giehl und feierte einen überzeugenden 6:0-Punktesieg.

Oberölsbach erst zweimal geschlagen

Schon am Samstag steht die nächste schwere Aufgabe bevor, wenn die Athleten aus dem Ostallgäuer Ringerdorf auswärts beim SC Oberölsbach antreten müssen. Schon der Hinkampf war mehr als spannend, als der TSV mit 17:16 knapp als Sieger von der Matte ging. Die Oberpfälzer sind seit sieben Kämpfen ungeschlagen. Nur zum Saisonauftakt gegen Burgebrach (13:16) und dann gegen Westendorf mussten sie sich geschlagen geben.