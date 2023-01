Ganz schön extrem - das immerjunge Duell gegen Landshut

Der ESV Kaufbeuren kommt mit engagierten Landshutern nicht klar und verliert verdient. Am Freitag geht es nach Regensburg - da muss die Defensive wieder stehen.

04.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt – weniger extrem scheint es in dieser DEL 2-Saison nicht zu gehen, wenn die Mannschaften des ESV Kaufbeuren und des EV Landshut aufeinandertreffen. Im ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres 2023 schaffte es Kaufbeuren nicht, Punkte mitzunehmen, und verlor trotz dreimaliger Führung am Ende nicht unverdient mit 4:5.

Landshut in den Zweikämpfen stärker

Für die Joker war dies gleichsam die dritte Niederlage in Serie – durchaus eine ungewohnte Situation für die weiterhin Tabellenzweiten. „Es ist ganz einfach: Wenn ich mein Team und Landshut heute in Sachen Zweikämpfe vergleiche, war Landshut viel stärker“, sagte Kaufbeurens Cheftrainer Marko Raita nach der Schlusssirene. Vor allem zwei Dinge ständen den Jokern nun wieder gut zu Gesicht. „Viel mehr Feuer und mehr einfaches Spiel.“ Darüber habe er mit der Mannschaft auch schon in den Minuten nach Spielende gesprochen, sagte Raita.

Die Defensive schwächelt

Die Vorbereitung auf das jetzt schon wieder nahende Auswärtsspiel am Freitag in Regensburg (17 Uhr) begann also quasi am Dienstag gegen 22 Uhr. Zu diesen einfachen Dingen, die Kaufbeuren beachten muss, gehört sicherlich auch die defensive Organisation. Kaufbeurens Torwart Daniel Fießinger, der zuletzt ein Fels in der Brandung war, sah bei den Gegentoren nicht immer glücklich aus. Einmal wurde ihm vom eigenen Mann ein Bein gestellt, zwei Mal ging ihm der Puck zwischen die Füße hindurch. Das passierte gar noch ein weiteres Mal, da aber verhinderte der Puck einen Landshuter Jubel. Seine Vorderleute indes ließen ein ums andere Mal gefährliche Pässe direkt vor das Kaufbeurer Tor zu. „Sie waren sehr aggressiv in unserer Zone“, erklärte Kaufbeurens Stürmer Joey Lewis. Radeln ohne Ende würde der Gegner, umschrieb Lewis den niederbayerischen Hunger auf Erfolg.

Torreiche Duelle diese Saison

Der hat vielleicht auch mit dem 20. November vergangenen Jahres zu tun, als Landshut in der Kaufbeurer Energie Schwaben Arena mit 1:8 vom Eis gefegt wurde. Und die damalige Joker-Lust auf ein Torfestival könnte in einem letztlich peinlichen Auftritt am 9. Oktober 2022 in Landshut begründet sein, als der ESVK hoch geführt hattee, letztlich aber 4:6 verlor. Auch am ersten Dienstag im Jahr 2023 führte Kaufbeuren – drei Mal sogar. Landshut biss sich immer wieder heran und zeigte speziell in der späteren Spielphase mehr Wille und Biss. „Wir sind gar nicht zu unserem Spiel gekommen. Landshut hat uns sehr unter Druck gesetzt“, sagte Raita. „Diesen Druck konnten wir an diesem Abend am Puck nicht managen“, urteilte der finnische Eishockeylehrer.

John Lammers tirfft wieder

Ganz ohne gute Nachrichten für manche Spieler der Rot-Gelben blieb der Abend nicht. Die jungen Markus Schweiger und Johannes Krauß etwa nahmen zwei Assists mit. Der seit Weihnachten wieder fitte Kanadier John Lammers – Sebastian Gorcik pausierte in diesem Spiel, weil immer nur vier Ausländer eingesetzt werden dürfen – erzielte ein Tor und bereitete ein weiteres vor. Zu Spielen gegen Landshut gehören eben viele unterschiedliche Emotionen dazu. Nächste Gelegenheit für ein Spektakel gegen die Niederbayern: am zweiten Februar-Wochenende, dann wieder im Allgäu.

Die kommenden Gegner

Tabellenplatz: 7.

Trainer: Max Kaltenhauser.

Top-Scorer: Corey Trivino mit 42 Punkten - zweitbester Scorer der Liga.

Goalie: Devin Williams (91,9 Prozent Fangquote).

Powerplay-Quote: 29,4 Prozent – Platz 3 in der Liga.

Besonderes: Regensburg lässt mit 35 recht viele Schüsse pro Match auf das eigene Tor zu – der ESVK nur 27.

Eisbären Regensburg: Freitag ab 17 Uhr in der das.stadtwerk Donau-Arena.

Rote Teufel Bad Nauheim: Sonntag ab 17 Uhr in der Energie Schwaben Arena.