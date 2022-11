Ganz stille Weihnachtszeit - in Neugablonz droht dem Nikolausmarkt das Aus

Der traditionelle Markt in Kaufbeurens größtem Stadtteil fällt heuer aus, weil der Aktionskreis keine Helfer findet. Wie es weitergeht, ist ungewiss.

28.11.2022 | Stand: 18:32 Uhr

Wenn sich etliche Kinder auf dem Neuen Markt tummeln, gespannt warten und es nach Punsch und Plätzchen duftet, kündigt sich hoher Besuch an: Traditionell am 5. Dezember kommt der Nikolaus nach Neugablonz. Doch heuer wird es auf dem Platz in Kaufbeurens größtem Stadtteil erneut ruhig bleiben. 2020 und 2021 fiel der beliebte Markt wegen der Corona-Pandemie aus. Dieses Jahr steht der veranstaltende Aktionskreis vor einer anderen Schwierigkeit: „Wir haben keine Menschen, die mithelfen“, sagt Vorsitzende Sylwia Pohl.

