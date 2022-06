Ganztagsbetreuung in Kaufbeuren: Zeit für Ruhe, Lernen, Sport und Kreativität

Das Angebot der offenen Ganztagsbetreuung an der Sophie-La-Roche-Realschule in Kaufbeuren wird vom Stadtjugendring organisiert. Das sind die Ziele.

06.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nicht nur an Grundschulen, auch an weiterführenden Schulen gibt es für die elf- bis 14-jährigen Kinder offene Ganztagsangebote. Die Kinder gehen vormittags zum Unterricht und werden nachmittags von pädagogischen Kräften betreut. Das Personal stellen in der Regel externe Träger.

Wie ein Nachmittag in der offenen Ganztagsschule ablaufen kann, zeigt das Beispiel der Sophie-La-Roche-Realschule (SLR). Nach dem Unterricht übernehmen die Betreuerinnen und Betreuer des offenen Ganztags. An der SLR ist es ein Team des Stadtjugendrings, also eines freien Trägers. „Die schulische Unterstützung der Kinder und eine gemeinsame gute Zeit ist uns das Allerwichtigste“, erläutert Koordinatorin Annemarie Jauernig.

Klare Strukturen in der offenen Ganztagsbetreuung

Der Nachmittag ist klar strukturiert. Am Anfang steht die Mittagspause, die die Schülerinnen und Schüler der SLR gemeinsam mit Kindern der Konradinschule in der Mensa verbringen. Danach ist Zeit für Hausaufgaben und Freizeit.

Während der Hausaufgaben werden die Kinder individuell unterstützt. Ein Tutorensystem, in dem Ältere den Jüngeren zusätzlich zu den Betreuungskräften mit Rat und Tat zur Seite stehen, habe sich bewährt, sagen die Verantwortlichen.

Wichtig ist im Anschluss an die Hausaufgaben natürlich auch, dass Zeit zum Chillen, Quatschen und Spielen miteinander ist. Gleichermaßen sei der vertrauensvolle Austausch mit dem Team des Stadtjugendrings ein wertvoller Bestandteil des Konzeptes. Den Teams an allen Schulen liege das Wohl der anvertrauten Kinder am Herzen. Zudem wollen die Mitarbeiter „nicht nur Aufsichtspersonen, sondern auch Bezugspersonen“ sein, erklärt Beate Schütz, Sachgebietsleiterin beim Stadtjugendring. Man sei offen für neue Bewerber in der offenen Ganztagsbetreuung, auch Quer- und Wiedereinsteigerinnen seien willkommen. Für sie gebe es Kurse und Coachings im Team.