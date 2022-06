Gas-Alarm am Irseer Klosterbräu: Feuerwehr war im Großeinsatz - Gas-Leck wurde geschlossen

Großalarm am Montagmittag in Irsee: Die Irseer Klosterbrauerei wurde wegen Gasgeruchs evakuiert. Die Feuerwehr war im Großeinsatz nahe dem Kloster Irsee.

15.06.2022 | Stand: 16:56 Uhr

Gasgeruch bei der Klosterbrauerei Irsee nahe des Klosters Irsee hat am Montagmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften geführt. Mitarbeiter hatten in der Gaststube der Klosterbrauerei Irsee Gas gerochen und Geschäftsführer David Frick verständigt, der anschließend die Feuerwehr rief.

Das Gebäude und die Gaststube wurden evakuiert. Trupps der Feuerwehr führten mit Gasmasken Messungen im Inneren durch, bei der eine geringe Gas-Konzentration nachgewiesen wurde.

Gas-Alarm am Irseer Klosterbräu: Feuerwehr im Großeinsatz - Gas-Leck wurde geschlossen

Grund für den Gasgeruch: Ein Leck in einem Erdgastank im Freien. "Ursache für das Leck war ein technischer Defekt am Tank", sagt Einsatzleiter Stefan Rauscher. Mittlerweile konnte das Leck geschlossen werden. Bei weiteren Messungen im Freien wurde kein Gas mehr nachgewiesen, so konnte der Einsatz bereits am Nachmittag beendet werden.

Das Klosterbräu konnte seinen Betrieb nach dem Abrücken der Einsatzkräfte wieder aufnehmen.

