Das Vereinsheim nahe Kaufbeuren ist nur ein Schutthaufen. Mitglieder berichten, wie sie die Unglücksnacht erlebt haben und von Erinnerungen unter den Trümmern.

27.02.2021 | Stand: 13:05 Uhr

Ein einziger lauter Knall, der mehrere Kilometer weit zu hören war, hat am frühen Samstagmorgen ganz Oberbeuren aus dem Schlaf gerissen. So beschreiben es Augen-, beziehungsweise Ohrenzeugen am Vormittag. Ein Knall mit verheerender Wirkung: Das Vereinsheim des TSV Oberbeuren ist nach der Explosion nur noch ein riesiger Schutthaufen. In einem Umkreis von mehreren hundert Metern liegen Mauerbrocken, Dachziegel, zerborstene Holzbalken und Möbelteile verstreut.