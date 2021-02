Gas-Explosion zerstört Vereinsheim - umliegende Häuser auch beschädigt

In Kaufbeuren gab es Freitagnacht eine Explosion im Vereinsheim Oberbeuren. Was bisher bekannt ist.

In Oberbeuren ist in der Nacht auf Samstag das Vereínsheim explodiert. Ein Anwohner meldete laut Polizei gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall. Zur Ursache war am frühen Samstagmorgen noch nichts offiziell bekannt, die Polizei vermutet allerdings, dass ein technischer Defekt im Zusammenhang mit Gas die Explosion ausgelöst hat.

Gas-Explosion in Oberbeuren: Niemand verletzt

Glücklicherweise wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand verletzt, denn während der Explosion befand sich niemand im Gebäude.

Doch die Druckwelle beschädigte auch umliegende Häuser und vor Ort zeigt sich regelrecht ein Bild der Zerstörung. Herumfliegende Trümmer haben in der Nacht die Mauern umliegender Häuser durchschlagen, berichtet die Polizei am frühen Samstagmorgen. Selbst die Einsatzkräfte hatten in der Nacht Schwierigkeiten, zum Unglücksort zu kommen.

Gas-Explosion im Vereinheim Oberbeuren

Auch in Memmingen gab es vor wenigen Wochen eine Gas-Explosion - dort in einem Gebäude des BRK.

