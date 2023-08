Gasgeruch ruft die Feuerwehr in Kaufbeuren auf den Plan

Die Feuerwehr Oberbeuren ist nach einem Gasalarm ausgerückt. Die Hintergründe.

13.08.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Gasalarm in Oberbeuren: Anwohner eines Wohnhauses am Vogelherd riefen am Samstagnachmittag die Feuerwehr Oberbeuren, da es im Keller nach Gas roch.

Die Einsatzkräfte begannen mit Atemschutzausrüstung mit den Messen, um ein mögliches Gasleck aufzuspüren. Sie gaben jedoch schnell Entwarnung. Nach ihren Messungen gab es keinen Hinweis auf ein Gasleck. Die Anwohner konnten in ihre Haus zurückkehren. Was den Gasgeruch ausgelöst haben könnte, blieb offen.