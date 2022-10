Gastgeber wollen sich nicht aushebeln lassen - aber Westendorf trotzdem favorisiert

Der TSV Westendorf muss in der Ringer-Oberliga nach Burgebrach. Zuletzt gewannen die Ostallgäuer immer - so soll es auch bleiben.

Nach drei hintereinander folgenden Heimkämpfen in der bayerischen Ringeroberliga steht für den TSV Westendorf am Samstagabend der erste Auswärtskampf auf dem Programm. Die Fahrt führt sie ins oberfränkische Burgebrach.

Zuletzt hatte der TSV die Oberhand

Bei seiner Vorschau auf den Kampf hat der Gegner aus dem Landkreis Bamberg nicht ganz unrecht: Die Duelle gegen den TSV Westendorf seien bisher nicht erfolgreich verlaufen. 2019 standen sich beide Teams zweimal gegenüber, als es im Finale um die Gesamtoberligameisterschaft ging. Beide Kämpfe gewann Westendorf. Das letzte Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison entschied der TSV in der Windeckhalle deutlich mit 19:4 für sich. Allein sieben Einzelsiege gingen auf das Westendorfer Konto. Damals gab es auch das knappe Duell der Freistilspezialisten zwischen Simon Einsle und Milan Mester. Mit 2:1-Wertungspunkten zwang der Westendorfer den ungarischen Legionär in die Knie. Diese Wiederauflage im Limit bis 80 Kilo kann es am Samstagabend wieder geben. „Wir wissen, das wird kein einfacher Kampf. Burgebrach ist bei der Aufstellung, nicht leicht zu durchschauen“, erwartet Männerfreistil-Cheftrainer Matthias Einsle einen offenen Schlagabtausch.

Enge und weniger enge Duelle

Es gibt einige Schlüsselkämpfe, die sowohl verloren als auch gewonnen werden können. Felix Kiyek dagegen wird im Schwergewicht auf Jens Bayer treffen. Der Westendorfer bezwang im Vorjahr den Burgebracher knapp mit 3:1-Punkten. Einsle ist überzeugt, dass sich sein Schützling auch diesmal nicht die Butter vom Brot nehmen wird. „Ich denke, dass Felix ihn deutlicher besiegen wird.“ Obwohl die Oberfranken ein unangenehmer Gegner sind, blickt Abteilungsleiter Thomas Stechele optimistisch auf das erste Duell in der Fremde: „Wir haben starke Ringer. Sie sind gut drauf. Unser Ziel ist es, zu gewinnen.“ In die gleiche Kerbe schlägt auch Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner, da er den Auswärtskampf gegen den bisher ungeschlagenen TV Geiselhöring Ende Oktober als noch größere Herausforderung sieht. Die Favoritenrolle sei also vor dem Anpfiff nicht von der Hand zu weisen. „Wir wollen uns mit zwei weiteren Punkten belohnen“, betont Einsle.

Zuversicht in Burgebrach

Burgebrach weiß um die Stärken der Ostallgäuer. Dennoch gibt sich Trainer Michael Giehl in einer Pressemitteilung des TSV Burgebrach optimistisch: „Wir sind aber zuversichtlich. Unsere Zuschauer sind der elfte Mann. Sie werden uns wieder zu Höchstleistungen motivieren.“