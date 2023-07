Gastgeber zweimal auf dem Podest - 2. Sparkassen Cup der SVK

Der 2. Sparkassen Cup mit etwa 700 Nachwuchsfußballern in fünf Turnieren bei der SpVgg Kaufbeuren. Die SVK freut sich über viele Zuschauer und zwei zweite Plätze.

28.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Auch die SpVgg Kaufbeuren hat ihr erstes großes Sommerturnier im Jugend-Fußball erfolgreich gemeistert: Fünf Turniere der E-, F-, D-, C- und B-Jugend standen beim 2. Sparkassen Cup auf dem Programm. „Der Sparkassen Cup der SpVgg Junioren wurde auch in der 2. Auflage ein großer Erfolg. 52 Mannschaften mit rund 700 Spielern in fünf Turnieren waren im Einsatz und erfreuten die zahlreichen Gäste und Zuschauer mit spannenden Begegnungen“, berichtet Jugend-Abteilungsleiter Levent Karaaslan.

Unwetter behindert Kleinfeld-Turnier

Ihn erfreute insbesondere, dass viele der Mannschaften, die schon voriges Jahr dabei gewesen waren, erneut im Teilnehmerfeld zu sehen waren. „„Wir haben auch dieses Mal durchweg nur positive Rückmeldungen erhalten. Dieses Feedback motiviert uns und bestätigt uns in unserem Turnierkonzept“, erklärt der Abteilungsleiter. Den Start machten die E- und F-Junioren auf vier Kleinfeldern parallel. Allerdings machte ein unerwartetes Unwetter der SVK einen Strich durch die Rechnung. Mitten im Turnier musste es aufgrund eines Starkregens abgebrochen werden. Bis dahin waren die Hälfte der Begegnungen gespielt. Die Teilnehmer bekamen trotzdem Pokale, sodass den Spielern, die wegen des Abbruchs sehr traurig waren, doch noch eine kleine Freude gemacht wurde.

SVK wird Favoritenrolle gerecht

Das Turnier der D-Jugend verlief wie geplant. Zehn Teams spielten in zwei Gruppen den Sieger aus. Das Teilnehmerfeld war sehr stark, so das alle Spiele spannend verliefen. Im Finalspiel hatte der ESV München mit einem 3:1 klar die Nase vorn. Im Turnier der C-Junioren war es dann richtig hochklassig – im Teilnehmerfeld waren Regionalliga-, Bayernliga- und Bezirksoberligamannschaften vertreten. Auch hier wurde in zwei Gruppen um den Turniersieg gespielt. In der Gruppe A sicherte sich die SpVgg Kaufbeuren den Gruppensieg. Den Tabellenplatz eins in der Gruppe B holte sich der FC Memmingen. Im Finale reichte dem FC Memmingen ein 2:1 über die SVK, um den Turniersieg zu erlangen. „Wir sind sehr erfreut darüber, dass unsere U15-Junioren bei dem Leistungsturnier noch vor den Regionalliga und Bayernligamannschaften das Turnier beendet haben. Das bestätigt für das Team erneut die Favoritenrolle für die kommende BOL-Saison“, bilanziert Karaaslan.

Viele Zuschauer bei den B-Junioren

Das Abschlussturnier gebührte dann den B-Junioren. Auch dieses Turnier war gut besetzt – mit Landesliga- und Bezirksoberliga-Teams. „Wir waren sehr erfreut darüber, dass für ein B-Jugend-Turnier eine ungewöhnlich große Anzahl an Zuschauern da war, erklärt Karaaslan stolz. Im Turnierverlauf konnte sich die SpVgg Kaufbeuren in der Gruppe A vor dem FV Ravensburg durchsetzen und den Gruppensieg erlangen. In der Gruppe B war es der TSV 1882 Landsberg, der sich den ersten Platz sicherte. Bei den Halbfinalspielen setzten sich die SVK mit 4:1 gegen den TSV 1874 Kottern durch sowie der FV Ravensburg mit 2:0 gegen Landsberg. Im Finale zeigte sich die Klasse des FV Ravensburg: Mit einem beeindruckenden Spiel entschieden die Ravensburger, die zuvor im Gruppenspiel noch mit 0:1 gegen Kaufbeuren verloren hatten, die Begegnung mit einem klaren 3:0 für sich.

Ein weiteres Turnier folgt

Die SVK gratuliert allen Teilnehmern und den Siegern – und bedankt sich bei der gesamten SVK-Familie, ohne die das Turnier nicht umsetzbar gewesen wäre. Auch der Sparkasse Kaufbeuren gelte Dank als Unterstützer und Schirmherr des Turniers. „Wir freuen uns riesig darüber, dass wir es erneut geschafft haben, so ein Turnier auf die Beine zu stellen“, lautet das Fazit von Karaaslan. Für diese Jahr steht bei der SVK noch das Kooperationsturnier mit der Firma Hawe am 3. September aus. Danach konzentrieren sich alle Mannschaften auf die neue Saison und den Fokus auf das Minimalziel Klassenerhalt.