Fünf Generationen in Familienbesitz, 150 Jahre alte Kastanien im Biergarten: Der Gasthof Engel in Oberbeuren wartet mit einer traditionsreichen Geschichte auf.

19.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Der Engel in Oberbeuren hat sich von einer Raststätte für Pferde und Fuhrwerke zu einem Hotel-Gasthof mit großem Biergarten entwickelt. Auch wenn die Inhaberfamilie Martin durch die Wirtschaft seit 1831 am selben Fleck lebt und wirkt, reiste Wirt Michael Martin vor seiner Betriebsübernahme im Jahr 1999 in viele Ecken der Welt.