Gebirgsmusikkorps gibt am 5. April Benefizkonzert in Pforzen

Die Jugendkapelle Allgäuer Duranand und die Stammkapellen ihrer Mitglieder organisieren das Event in Pforzen. Warum die Macher schlaflose Nächte hatten.

19.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach den vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie will die Jugendkapelle Allgäuer Duranand wieder durchstarten. Das Blasorchester mit Musikern aus Mauerstetten, Pforzen und Rieden sowie die beteiligten Musikkapellen dieser Orte organisieren ein großes Benefizkonzert. So gastiert am Dienstag, 5. April, ab 19.30 Uhr das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr in der Mehrzweckhalle auf der Flohwiese in Pforzen.

Immer wieder drohte das Konzert in Pforzen auf der Kippe zu stehen

Bis die Organisation des Benefizkonzertes stand, hätten die Macher jedoch einige schlaflose Nächte gehabt, wie Johannes Herb von der Blasmusik Mauerstetten und Markus Hopfinger vom Musikverein „Harmonie“ Rieden berichten. Denn zunächst ließ die Entwicklung bei der Corona-Pandemie nichts Gutes ahnen. Dann war wegen des Beginns des Krieges in der Ukraine unsicher, ob das Bundeswehr-Orchester seine Terminzusage einhalten kann. Doch nun ist alles in trockenen Tüchern, und am 5. April kommt das Gebirgsmusikkorps unter der Leitung von Oberstleutnant Karl Kriner mit seinen rund 60 professionellen Musikern nach Pforzen. Beim Konzert dort wird ein buntes Programm aus traditioneller Blasmusik sowie sinfonischen und auch modernen Stücken dargeboten. Im Vorprogramm hat auch der Allgäuer Duranand wieder einen großen Auftritt. Die Schirmherrschaft hat der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke übernommen.

Die Hälfe des Erlöses kommt ukrainischen Kriegsopfern zugute, die andere Hälfte der Jugendarbeit der beteiligten Kapellen

Da Sponsoren die Unkosten der Veranstaltung übernehmen, kann der gesamte Erlös gespendet werden. Angesichts der aktuellen Entwicklung haben die Organisatoren beschlossen, dass die Hälfte der Eintrittsgelder und Spenden für die Unterstützung von ukrainischen Kriegsopfern verwendet wird. Die andere Hälfte kommt der Jugendarbeit der am Allgäuer Duranand beteiligten Kapellen zugute. Einlass in die Mehrzweckhalle auf der Flohwiese ist ab 18.45 Uhr, ab 19.30 Uhr spielt die Jugendkapelle und ab 20 Uhr das Gebirgsmusikkorps. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.

