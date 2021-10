Gebirgsmusikkorps gibt in Stöttwang ein tierisches Konzert

Beim brillanten Benefiz-Auftritt des Bundeswehr-Gebirgsmusikkorps aus Garmisch-Partenkirchen in Stöttwang geht es immer wieder in die Tierwelt.

Voll besetzt war die Gemeindehalle in Stöttwang beim Benefizkonzert des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch-Partenkirchen. Unter der Leitung von Oberstleutnant Karl Kriner und Hauptmann Holger Kolodziej musizierte das Blasorchester zugunsten der Nachwuchsarbeit des örtlichen Musikvereins.

Erlös kommt Nachwuchsarbeit des Musikvereins Stöttwang zugute

Bernhard Hiemer, der Vorsitzende des Musikvereins Stöttwang, freute sich darüber, dass die Blasmusik-Profis die musikalische Ausbildung der Kapelle, die großen finanziellen und persönlichen Einsatz erfordere, unterstützen. Oberstleutnant Kriner betonte, dass es für das Gebirgsmusikkorps eine Freude sei, nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder öffentlich musizieren zu können und einen Beitrag für die Ausbildung der jungen Musikanten zu leisten. Vielleicht finde ja der eine oder andere Nachwuchsmusiker auch den Weg zur Militärmusikkapelle.

Gebirgsmusikkorps spielt zweimal Richard Strauß

Welches hohe Ausbildungsniveau dafür notwendig ist, zeigte das Gebirgsmusikkorps gleich zu Beginn mit dem fulminanten „Königsmarsch“ von Richard Strauß. Begeistert lauschten die Anwesenden dann dem von Guido Rennert vertonten Märchen „Der Wundervogel“ von Franz Xaver von Schönwerth. Darin geht es um einen Vogel, der goldene Eier legen kann und zwei Bettelknaben Reichtum und einen Königstitel beschert. Ein weiterer Ohrenschmaus mit hohen Schwierigkeitsgraden aus der Feder Johann Strauß war die Ouvertüre zur Operette „Die Fledermaus“. Schmissig erklang der melodiöse Marsch „An der Rawka“ von Ernst Stieberitz, der in der selten verwendeten Tonart Ces-Dur komponiert wurde. Mit dem Stück „Adlerflug“ des deutschen „Marschkönigs“ Herrmann L. Blankenberg und seinen klangvollen Harmonien ging es in die Pause.

Schöne Erinnerungen an "Dschungelbuch" und alte Fernsehserien

Der Reiterparademarsch „Auf dem Rücken der Pferde“ von Adolf Gießelmann eröffnete den zweiten Teil des Konzerts. Der 1977 geborene Kevin Houben erzählt in „About Reynard the Fox“ musikalisch die Geschichte eines listigen Fuchses, der vor Gericht steht. Auch dieses tierische Stück boten die Musiker gekonnt dar. Schöne Erinnerungen lösten bei vielen Zuhörern die Melodien aus, die Robert und Richard Sherman zum Zeichentrick-Klassiker „Das Dschungelbuch“ komponiert hat. Zu hören waren sie in Stöttwang in einem Arrangement von Marcel Schröder. In der jüngeren Vergangenheit schwelgen konnte man auch beim Filmmusik-Medley„Muppets and More“, bei dem akustisch Kermit der Frosch, die Biene Maja oder Tom und Jerry ihre Auftritte hatten. Nicht ein Tier, sondern schlechte Laune auf Österreichisch gab dem Marsch „Unter dem Grillenbanner“ von Wilhelm Lindemann seinen Titel.

Gebirgsmusikkorps imitiert Vogelgesang

Als Zugabe kündigte Hauptmann Kolodziej launig einen „Parademarsch für Ornithologen“ an, in dem das Orchester die Gesänge bekannter Vögel imitierte. Mit dem traditionellen „König-Ludwig-II-Marsch“ schloss das Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen einen hochkarätigen und begeisternden Konzertabend in Stöttwang ab. Als Vorgruppe waren unter der Leitung von Christoph Merk mehr als 50 Jungmusiker aus dem Kaltental, Osterzell und Stöttwang, bekannt als Gennach-Hühnerbach-Jugendkapelle, aufgetreten. Sie hatten mit den Stücken „Winter Games“ (David Forster), „Caribbean Variation“ (Jacob de Haan) und einem Eric-Clapton-Medley hervorragend auf die Darbietung des Gebirgsmusikkorps eingestimmt.

