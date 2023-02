Gebrauchtwagen kaufen: Darauf muss man achten

Gebrauchtwagen sind gefragt, auch der Markt für E-Autos aus zweiter Hand wächst. Beim Kauf solcher Fahrzeuge von privaten Anbietern ist Vorsicht geboten.

Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf: Immer wieder fallen Käufer bei Privatanbietern auf Betrug herein. Der Kilometerstand kann gefälscht sein, Unfälle werden häufig verschwiegen. Und das sind noch die harmloseren Fälle. „Es kommt vor, dass man sich auf einem Parkplatz trifft und ausgeraubt wird“, sagt Christoph Lutz, Geschäftsführer von Auto Lutz in Dösingen. Bei Käufen im Ausland könne es sein, dass Geld an eine vermeintliche Spedition gezahlt werden muss. „Das Auto kommt dann aber nie an. Das Geld ist weg.“

Worauf sollten Käufer von Gebrauchten besonders achten? Lutz rät, vor dem Kauf einen Gebrauchtwagencheck von einem Sachverständigen machen zu lassen. „Wenn der Verkäufer das nicht will, hat er etwas zu verbergen.“ Aber auch ein Laie könne einen Betrug feststellen.

Tipps, um gefälschten Kilometerstand zu erkennen

Cahy Kuhn von der Prüfstelle Klemm in Kaufbeuren gibt Tipps, um Gebrauchtwagen zu prüfen: Zu Beginn sollte man sich einen Gesamteindruck verschaffen. Dabei sei ein Blick auf den jüngsten Hauptuntersuchungsbericht wichtig. Welche Mängel hatte das Fahrzeug bei der Begutachtung? Wie hoch war die Laufleistung zum Zeitpunkt der Abnahme?

Um einen gefälschten Kilometerstand aufzudecken, helfe ein Blick in den Motorraum. „Manchmal gibt es dort einen Zettel über den jüngsten Ölwechsel“, sagt Kuhn. Dieser zeigt den Kilometerstand zu diesem Zeitpunkt. Auch ein Blick ins Serviceheft hilft. „Ansonsten ist eine Tachomanipulation schwierig nachzuvollziehen.“

Unfallfreiheit muss im Kaufvertrag schriftlich stehen

Fällt beim Blick in den Motorraum auf, dass dieser gewaschen wurde, so sollte man laut Kuhn stutzig werden. Vielleicht wolle der Verkäufer undichte Stellen verheimlichen. Die Fahrgestellnummer in den Fahrzeugpapieren sollte mit der im Auto verglichen werden. Dort findet man sie häufig im Motorraum vorne rechts oder auf der Seite des Beifahrers an der Tür. Das sei vom Hersteller abhängig.

Um eventuelle Unfälle zu erkennen, die der Verkäufer verschweigt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein ungleichmäßiges Spaltmaß insbesondere im Stoßstangenbereich sei sehr verdächtig. Mit einem Magneten kann das Fahrzeug partiell auf einen Unfall überprüft werden. Denn die Lackschicht ist an Stellen, an welchen ausgebessert wurde, dicker.

Auch die Farbe des Wagens sollte man sich genauer anschauen. „Ist zum Beispiel der Glanz des Lacks ungleichmäßig, könnte hier ein Bauteil ausgetauscht worden sein“, sagt Kuhn. Bläschen deuten auf Rost hin. „Im Kaufvertrag muss schriftlich stehen, dass der Wagen unfallfrei ist.“

Das muss man bei der Probefahrt beachten

Kuhn empfiehlt auch, das Verschleißbild und das Alter der Reifen zu prüfen. Das Herstellungsdatum kann anhand der DOT-Nummer auf dem Reifen abgelesen werden. Sie besteht aus vier Ziffern. Die ersten beiden geben die Kalenderwoche, die letzten beiden das Jahr an. „Die Reifen sollten nicht älter als sechs Jahre sein.“

Wichtig sei, mit dem Wagen probe zu fahren. Schon beim Starten des Motors müsse man einige Funktionen testen: das Licht, die Klimaanlage und das Heizungsgebläse. Die Kontrollleuchten sollten beim Anschalten des Autos angehen, dann wieder ausgehen.

Bei langsamer Geschwindigkeit empfiehlt sich ein abrupter Bremstest. Beim Fahren sollte, ohne ein Risiko einzugehen, überprüfen werden, ob das Lenkrad gerade steht und nicht in eine Richtung schwenkt. Von Gebrauchtwagenkäufen im Ausland rät Kuhn ab. Es sei besser, bei Händlern zu kaufen. Bei diesen gelte ein Jahr Gewährleistung, bei privaten Anbietern nicht.

Der Gebrauchtwagenmarkt war teilweise leer gefegt

Die Autohäuser kennen das Auf und Ab mit Fahrzeugen aus zweiter Hand. „Der Gebrauchtwagenmarkt war vergangenes Jahr teilweise leer gefegt“, sagt Dragan Gajic, Geschäftsführer des Autocenters Gajic in Kaufbeuren. Das habe an langen Lieferzeiten für Neuwagen gelegen. Die Hersteller kamen mit der Auslieferung nicht nach, also fuhren die Kunden ihre alten Fahrzeuge weiter. Zum Jahresende hin habe sich die Lage entspannt.

Außerdem lässt die Nachfrage laut Carl Singer senior, Geschäftsführer von Auto Singer mit Standorten in Kaufbeuren, Buchloe und Marktoberdorf, jahreszeitlich und witterungsbedingt nach. Diese Entwicklung zeigt sich laut Christoph Lutz auch an den Preisen. Kunden hätten beim Gebrauchtwagenkauf insgesamt mehr bezahlt, Ende vergangenen Jahres habe sich die Lage entspannt.

Der Markt gebrauchter E-Autos wächst

Wer sich ein gebrauchtes Elektroauto zulegen möchte, muss noch genauer hinschauen. Diese Fahrzeuge waren nach Einschätzungen von Lutz vor der Energiekrise unbeliebt und günstig. Nun seien sie teurer. Der Markt der Gebrauchten wächst nach Angaben von Dragan Gajic, nicht jeder könne sich ein neues E-Auto leisten.