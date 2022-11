Gedenken an die Verstorbenen

Stadtpfarrer Bernhard Waltner spendet beim Totengedenken an Allerheiligen Trost für die Angehörigen und segnet die Gräber.

01.11.2022 | Stand: 18:30 Uhr

„Es ist gut, dass wir uns Zeit nehmen, an die Verstorbenen zu denken. Dabei werden Erinnerungen lebendig, Lebensbilder treten noch einmal vor das innere Auge. Die Dankbarkeit darf einen Raum bekommen, wenn wir innerlich die Lebensspuren von lieben Menschen nachgehen“, sagte Kaufbeurens Stadtpfarrer Bernhard Waltner beim Totengedenken in der Heilig Kreuz Kirche an Allerheiligen. (Lesen Sie dazu auch: Heilig Kreuz Kirche feierlich wiedereröffnet.)

"Leben reißt mit dem irdischen Tod nicht ab"

„Immer wieder sind solche Gedanken an Verstorbene aber auch mit Fragen verbunden, Fragen nach dem warum des Todes, nach dem Zeitpunkt. Gott spricht uns eine Hoffnung für das Leben zu. Unser Leben reißt mit dem irdischen Tod nicht ab. Die Gemeinschaft mit Gott bleibt auch über den Tod hinaus. Das macht Hoffnung sogar auch in den schweren Stunden von Trauer und Abschiednehmen.“ Nach der Gedenkfeier segnete Waltner die Gräber im Alten Friedhof.

