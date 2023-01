Eine Allgäuer Künstlerin hat 2007 ein Bild von Papst Benedikt gemalt. Aus Anlass seines Todes wird es nun in der Christophoruskapelle in Frankenhofen ausgestellt.

06.01.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Künstlerin Isolde Egger aus Frankenhofen bei Bad Wörishofen hat schon 2007 ein Bild von Papst Benedikt gemalt, das sie aus Anlass seines Todes in der Christophoruskapelle in Frankenhofen ausstellt.

Bild steht im Altarraum

Der Titel des Bildes ist „Il camauro – das Winterkäppchen“. In der Christophoruskapelle in Frankenhofen steht das Bild auf einer Staffelei im Altarraum.

De katholische Kirchengemeinde in Bad Wörishofen gedenkt dem verstorbenen Papst: Am Samstag, 7. Januar, wird in der Pfarrkirche St. Justina ein Requiem für Papst Benedikt XVI. gefeiert.

Rosenkranz in Kaufbeuren

In St. Martin am Kirchplatz in Kaufbeuren finden, ebenfalls am Samstag, 7. Januar, ab 10.30 Uhr ein Rosenkranz und ab 11 Uhr der Gottesdienst mit Gedenken an Papst em. Benedikt XVI. statt.

Im gesamten Allgäu läuten die Glocken

Zudem werden an diesem Tag von 9.45 Uhr bis 10 Uhr in allen Kirchen im Bistum Augsburg die Glocken läuten.