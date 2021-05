Gefährden Bienenvölker am Maschendrahtzaun Soldaten? Wie der Streit nun gelöst wird

Soldaten in Kaufbeuren verteidigen sich mit einer Bretterwand gegen zwei Bienenvölker. Ein Streit um die Lufthoheit beginnt. Nun siegt die Diplomatie.

17.05.2021 | Stand: 17:06 Uhr

Die Friedensverhandlungen dauerten eineinhalb Stunden, nun scheint der Konflikt um die Lufthoheit am Kaufbeurer Fliegerhorst beigelegt. Eine zehn Meter lange und zwei Meter hohe Holzwand, die Soldaten errichtet hatten, um sich vor den Bienen eines Nachbarn zu schützen, soll wieder abgebaut werden. Dafür müssen die Nisthöhlen neu ausgerichtet werden. „Mir liegt viel an diesem Kompromiss“, sagt Hobbyimker Ralf Nahm (75), der in seinen zwei Völkern kein Bienen-Geschwader sieht, sondern die Tierchen der Rasse Carnica als äußerst friedlich bezeichnet.