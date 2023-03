Gefahr für Kinder an neuem Kaufbeurer Spielplatz entdeckt

Im Frühjahr soll der große Spielplatz an der Stelle des alten Eisstadions in Kaufbeuren eröffnen. Nun zeigt sich: Dort verbirgt sich ein Risiko für Kinder.

Viele Kinder und Eltern können die Eröffnung des neuen Spielplatzes im Jordanpark kaum erwarten. An der Stelle des alten Eisstadions stehen bereits die Spielgeräte. Noch ist das Areal allerdings eingezäunt, noch fehlen Bepflanzung und vernünftige Wege.

Vor der Eröffnung im Frühjahr ist nun aber ein Problem aufgetaucht, das für spielende Kinder regelrecht zur Gefahr werden könnte. Der sonst so zahme Jordanbach, der sich durch den Park schlängelt und am Spielplatz vorbeifließt, verschlammt. Die Stadt sieht Handlungsbedarf.

„Am Ende der Bauarbeiten des neuen Spielplatzes ist der stark verschlammte Bereich im Jordanbach festgestellt worden“, berichtet Christoph Mayer von der städtischen Entsorgung. Der Schlamm beeinträchtige zwar nicht das Abflussverhalten des Baches, die Stadt sehe aber direkt am Spielplatz ein „Gefährdungspotenzial“. Vor allem Kinder könnten im Schlamm stecken bleiben und im schlimmsten Fall Gefahr laufen, zu ertrinken, sagt Mayer. Man wolle keine Panik verbreiten, aber ein Risiko kategorisch ausschließen.

Aber wie konnte der liebliche Jordanbach zu einer Gefahr werden? Das Gewässer verbreitert sich in dem Abschnitt zwischen Spielplatz und Amtsgericht. Das heißt auch, es verliert seine Strömung. Sedimente, darunter Steinchen, verrottete Zweige und Blätter, sinken zu Boden, der dadurch immer weicher wird und verschlammt. „Das ist ein völlig natürlicher Vorgang“, sagt Mayer.

Der Bach ist an dieser Stelle 30 bis 40 Zentimeter tief, stellt also eigentlich kaum eine Gefahr dar. In der Mitte befindet sich allerdings eine ausgespülte Rinne, die bis zu 1,30 Meter tief ist. Auch dort lagern sich Sedimente ab. „Würden Kinder im Sommer dort ins Wasser gehen, könnte es gefährlich werden“, erläutert Mayer. Es bestehe auch die Möglichkeit, mit den Füßen im Schlamm stecken zu bleiben.

Die Stadt sieht sich deshalb noch vor der Eröffnung des Spielplatzes im Frühjahr zum Handeln gezwungen. Der Gefahrenbereich soll nun entschlammt und und mit Schotter aufgeschüttet werden, um den Boden zu stabilisieren und die Strömung zu erhöhen.

Den Arbeiten gingen aufwendige Dokumentationen des Gewässers, Analysen des Schlamms und eine wasserrechtliche Genehmigung voraus, da dort die geschützte Quellschnecke heimisch ist. Zudem wird der ganze Vorgang von einer biologischen Fachkraft begleitet. Mayer geht davon aus, dass etwa 130 Tonnen Kies notwendig sind, um den Bachbereich zu verfestigen. Die Kosten für die Abtragung des Schlamms, dessen Entsorgung und die Aufschüttung könnten sich auf 25.000 Euro belaufen.

Spielplatz im Jordanpark: Verzug bei der Eröffnung

Das neue Freizeitgelände auf dem Areal des alten Eisstadions sollte ursprünglich im Herbst eröffnen. Obwohl die Spielgeräte am Rand des Jordanparks bereits seit Längerem stehen, müssen sich Familien noch gedulden. Denn die Begrünung war im vergangenen Jahr noch nicht abgeschlossen. Liefen Kinder und ihre Eltern schon jetzt über die Grasnarbe, wäre das Ergebnis eine „Matschwüste“. Die Stadt möchte den Bachbereich übrigens nicht mit einem Zaun vom Spielplatz abgrenzen, sondern zugänglich halten. Allenfalls eine Bepflanzung soll eine natürliche Barriere darstellen. „Es ist nicht vorgesehen, dass dort Menschen ins Wasser gehen“, sagt Mayer. Gänzlich ausschließen könne man es aber nicht.