Gegeneinander und doch miteinander - 70 Teams beim Linara Cup in Germaringen

Der SVO Germaringen zieht nach dem Linara-Cup mit 70 Nachwuchs-Fußballmannschaften ein positives Fazit. Vereine fragen bereits nach der nächsten Ausgabe.

11.07.2023 | Stand: 16:20 Uhr

„Es war ein anstrengendes Wochenende für alle Beteiligten, doch wir können nach drei tollen Tagen mit spannenden Spielen ein sehr positives Fazit ziehen“, berichtete Jugend-Ressortleiter Christian Gabler, nachdem beim SVO Germaringen am vergangenen Wochenende der Jugendfußball dominiert hatte. Insgesamt fanden von Freitag bis Sonntag beim Linara-Cup acht verschiedene Nachwuchsturniere mit 70 Mannschaften statt.

Es hat alles gepasst

Für den Veranstalter, der zuvor Wochen und Monate Zeit in die Organisation und Planung gesteckt hatte, hat bis hin zum Wetter alles perfekt gepasst. „Natürlich gibt es beim Sport immer Gewinner und Verlierer, doch bei allem sportlichen Ehrgeiz ist uns wichtig, dass wir am Ende des Tages in glückliche Gesichter der vielen jungen Sportler blicken konnten. Dazu sind auch wieder neue Freundschaften zu anderen Vereinen und Trainern entstanden. Das größte Kompliment für uns ist jedoch, wenn die Mannschaften nach dem Turnier bereits für 2024 anfragen, dann haben wir sicher vieles richtig gemacht“, sagte Christian Gabler erfreut über den positiven Zuspruch vieler Teilnehmer.

Der ältere Nachwuchs packt mit an

Während die jungen Kicker auf dem Rasen ihr Bestes gaben, eiferten auch Eltern und Fans am Spielfeldrand mit und drückten ihren Sprösslingen die Daumen. Der eine oder andere wäre am liebsten noch selbst auf den Platz gesprungen. Ein großes Dankeschön geht vom SVO an die vielen fleißigen Helfer, die mit ihrem Wirken dafür gesorgt haben, dass alles reibungslos geklappt hat. „Besonders hat es mich gefreut, dass sich viele Spieler aus den älteren Nachwuchsmannschaften der C-, B- und A-Jugend engagiert haben. Das zeigt auch den tollen Zusammenhalt im Verein“, schildert Jugend-Ressortleiter Gabler das Miteinander beim SVO-Nachwuchs – und lobt auch die vielen Eltern, „die immer bereit sind, bei solchen Events mit anzupacken“,