Geglückter Einstand - die neuen Spieler beim ESVK fangen gut an

Guter Start für die Neuen beim ESV Kaufbeuren. Co-Trainer Jun nimmt viele Erkenntnisse von Testspielen in Meran mit. Weniger gut sei die Pyrotechnik-Aktion, die zum Spielabbruch geführt hat.

21.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Kurz, aber schön“ sei der Ausflug des ESV Kaufbeuren nach Südtirol gewesen, berichtet Defensivspieler Simon Schütz. Die Buron Joker absolvierten am Wochenende ihre ersten Vorbereitungsspiele. Die Partie gegen Bozen (ICEHL) musste im Schlussdrittel beim Stand von 2:3 wegen Pyrotechnik im Fanblock vorzeitig abgebrochen werden. Bis zum Ende ging hingegen das Spiel gegen Winterthur, das der ESVK mit 4:2 gewann.

Ein paar Grad Celsius zu viel

„Vielleicht ein paar Grad Celsius zu viel“ seien es gewesen, vor allem im Stadion, klagte Verteidiger Schütz, der an der Seite von Alex Thiel spielte, über die Witterung in Südtirol. Draußen wurden Temperaturen an die 40 Grad gemessen, in der MeranArena war es für Eishockey ebenfalls (zu) warm. Bozen präsentierte sich am Samstagabend als „sehr guter Gegner“, wie Co-Trainer Daniel Jun befand. Das Spiel zeigte, dass „aller Anfang gewöhnlich schwer“ sei, wie Schütz es nannte. Nach 27 Minuten führte der HC – etwas zu hoch – mit 3:0. Durch Tore von Fabian Nifosi und Fabian Koziol kam Kaufbeuren an wieder ins Spiel. Dass dem ESVK dann die Chance genommen wurde, noch den Ausgleich zu erzielen, nannte Jun „schade, auch für unsere Leute vor Ort“.

Sechs Treffer, sechs Torschützen

Diese durften dann am Sonntag einen Sieg gegen Winterthur aus der zweiten Schweizer Liga feiern. Lammers machte früh das 1:0 (8.), danach hatte Winterthur seine beste Phase. Das 2:2 war ein Schuss von Koziol, den Max Hops unhaltbar abgefälscht hatte (29.). Per Doppelschlag machten Schütz und Jacob Lagacé den Deckel zum 4:2 drauf (50.). Dass sechs unterschiedliche Spieler ein Tor erzielt haben, heiße, „wir sind überall gefährlich. Das ist auf jeden Fall positiv zu bewerten“, urteilte Schütz. Co-Trainer Jun kam zum Eindruck, dass die Mannschaft heuer „zu diesem Zeitpunkt schon weiter“ sei als vor einem Jahr. „Mich haben die jungen Spieler überrascht“, sagte der Übungsleiter. Ohnehin probierten die Trainer viel aus; defensiv stach die schon gut performende Reihe mit Neuzugang Jamal Watson und Koziol ins Auge.

Lob für die Heigl-Brüder

In der Offensive sprach Jun ein Lob für die Heigl-Brüder aus, die in einer Reihe mit Yannik Burghart oder Hops spielten. Neben Tyler Spurgeon und Lammers kam der ebenfalls junge Leon Sivic zum Einsatz. Joey Lewis stand mit Sebastian Gorcik und Lagacé auf dem Eis, in der dritten Reihe stürmte Jere Laaksonen mit Max Oswald und Johannes Krauß. Während Daniel Fießinger am Samstag zwischen den Pfosten stand, feierte Rihards Babulis am Sonntag seinen Einstand – mit guter Leistung.

Am Donnerstag geht es gegen den HC Thurgau weiter

„Alles in allem gutes Eishockey“ habe man geboten, bilanzierte Schütz, wenngleich auch ihm auffiel, dass sein Team gegen Winterthur mitunter „leichtsinnig“ agierte. Vermutlich war das auch der Grund, weshalb Jun meinte, dass man trotz des Sieges „kein gutes Spiel“ gemacht habe. Entsprechende Lehren daraus ziehen kann die Mannschaft nun in den kommenden Tagen: Schon am Donnerstag steht ab 19.30 Uhr in Kreuzlingen gegen den HC Thurgau aus der Schweiz der nächste Test auf dem Programm.