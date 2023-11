Gehen die Festspiele weiter? Heimkampf in Westendorf

Die Ringer des TSV Westendorf wollen gegen den starken Aufsteiger Unterföhring die Tabellenführung verteidigen.

18.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Wer die Westendorfer Ringer in eigener Halle in dieser Saison noch sehen will, der hat nur noch zweimal die Gelegenheit. Zunächst hat es der Ligaprimus der Bayerischen Oberliga am Samstagabend in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick mit dem SC Isaria Unterföhring zu tun. Der Aufsteiger schaffte voriges Wochenende eine Überraschung, als er beim favorisierten TSV Burgebrach einen 19:16-Auswärtssieg feierte.

Liga der Überraschungen

„Wir haben uns bereits in Unterföhring gar nicht so leichtgetan“, verweist Vereinschef Robert Zech auf den knappen 16:14-Erfolg. Nur vier Einzelkämpfe mit der maximalen Punktausbeute gingen auswärts auf das TSV-Konto. Der Liganeuling schaffte übrigens in Burgebrach vier Schultersiege. „Sie zu unterschätzen, wäre ein großer Fehler“, sagt Zech weiter. Er erwartet auf jeden Fall einen heißen Tanz. „Die zwei Punkte sind auf gar keinen Fall eingetütet, weil die Liga, anders als noch in der vergangenen Saison, diesmal deutlich ausgeglichener ist. Es gibt Wochenende für Wochenende immer wieder Überraschungen.“ Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Westendorf als Spitzenreiter (19:5-Punkte) hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften TSV Burgebrach.

Zwei Dauersieger beim TSV

Mit Georgi Ivanov steht erneut ein Punktegarant für den TSV Westendorf auf der Matte. Der amtierende U23-Europameister im Schwergewicht ist bisher noch ungeschlagen. Er schaffte in fünf Duellen fünf deutliche Siege, wobei der Bulgare bei seinem Debüt in Anger sogar stilartfremd auf die Matte ging und Lukas Koch vorzeitig schulterte. Ebenfalls eine wichtige Stütze im TSV-Team ist Michael Steiner. Der Griechisch-römisch-Spezialist hat in der laufenden Saison bisher neun Kämpfe gewonnen, davon vier durch technische Überlegenheit und ein Duell sogar per Schultersieg. Die beiden Cheftrainer Matthias Einsle (Freistil) und Maximilian Goßner (Griechisch-römisch) setzen im Limit bis 57 Kilo wieder voll auf ihn. Primär müssen die Westendorfer aber erst einmal den Kampf gegen Unterföhring meistern, um weiterhin von der Tabellenspitze grüßen zu können.

Restprogramm steht - das Ziel auch

Das Restprogramm bleibt auch für Robert Zech ziemlich spannend. Mit den Bundesligareserven der Nürnberg Grizzlys (A) und von Wacker Burghausen (A) sowie zum Saisonabschluss daheim gegen den SC Anger stehen weiterhin keine leichten Begegnungen auf dem Programm. „Da wir es jetzt selbst in der Hand haben, wollen wir auch die Meisterschaft holen“, gibt der Vereinschef aber das Ziel bekannt. „Die Jungs glauben an sich und haben über die gesamte Saison einen starken Eindruck hinterlassen.“

Internes Duell bei den Schülern

Der lange Kampftag in Westendorf startet übrigens bereits ab 15 Uhr mit dem Duell der beiden Schülerteams des TSV, die in der Bezirksliga Schwaben/Oberbayern den Hin- und Rückkampf austragen werden. Danach trifft die Zweite in der Bayernliga Süd ab 18 Uhr auf den Tabellendritten TSV Berchtesgaden.