Die Erdgas Schwaben Arena und der Jordan-Badepark in Kaufbeuren sind über ein Blockheizkraftwerk verbunden. Spitzt sich die Gas-Krise zu, könnte das Folgen haben.

12.07.2022 | Stand: 14:06 Uhr

Gas ist in Deutschland von nun an ein knappes Gut. Das sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor Tagen. Die Bundesnetzagentur befürchtet, dass die aktuell schon gedrosselten Lieferungen aus Russland bald gen Null tendieren könnten. Ganz ohne Gas wäre es nicht nur in Wohnungen kalt, sondern im Kaufbeurer Eisstadion zu warm. Aktuell müsse man sich aber noch keine Sorgen machen, beschwichtigte Klaus Schaller von der Stadtverwaltung.

