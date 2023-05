Gelb oder Rot, das ist die Frage - Spieler spielen Schiedsrichter

Die schwäbischen Schiedsrichter werben mit Vereinsabenden um Verständnis für ihre Arbeit. Beim FSV Lamerdingen startet das Projekt im Allgäu.

17.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Lamerdingen Unter dem Motto „Wir sind auch Teil der Fußballfamilie“ veranstalten die Schiedsrichter in Schwaben Vereinsabende. Einer dieser Vereinsabende fand nun im Sportheim des FSV Lamerdingen statt. „Wir möchten mit den Vereinen in Kontakt treten und zeigen, dass wir auch Teil der Fußballerfamilie sind. Wir machen vielleicht mal Fehler – aber jeder Spieler macht auch Fehler“, erklärte Sarah Wörle, Mitglied im Bezirksschiedsrichterausschuss, das Motiv.

Was ist ein Schiedsrichter?

Das erste Treffen fand im Kreis Donau statt – der Kreis Allgäu hatte nun in Lamerdingen seine Premiere. Mit dabei waren im Sportheim des FSV die beiden Herrenmannschaften und weitere Vereinsmitglieder. Nach der Begrüßung erklärte Leonhard Frieling, Schiedsrichter der Schiedsrichtergruppe (SRG) Südschwaben, wie man Referee wird und welche Aufgaben die Unparteiischen am Spieltag haben. Zudem gab er Einblick ins Beobachtungssystem, das über Auf- und Abstieg eines Schiedsrichters entscheidet. Initiatoren der gesamten Aktion sind die zehn Schiedsrichtergruppen in Schwaben unter der Führung des Bezirksschiedsrichterausschusses. Eine im vergangenen Jahr gegründete Arbeitsgruppe entwickelte Ideen und Konzepte, um das Hobby der Schiedsrichterei interessanter und transparenter zu gestalten.

245 Entscheidungen pro Spiel

Und nach der Theorie wurde das Publikum aktiv eingebunden: „Was glaubt ihr denn, wie viele Entscheidungen ein Schiedsrichter pro 90 Minuten treffen muss?“, fragt Frieling in die Runde. Zu den Entscheidungen gehören Abseits-, Einwurf- oder Foulentscheidungen, auch wenn sie nicht gepfiffen werden. Frieling löste auf: „Es sind im Schnitt 245 Entscheidungen, pro Minute sind das zwei bis drei. Bundesligaspieler Thiago hat pro Spiel rund 100 Ballkontakte. Ein Schiedsrichter ist also weitaus mehr gefordert und muss 90 Minuten präsent sein.“

Wenn Spieler Rot sehen

Dann durften die Zuhörer selbst Unparteiische spielen und bekamen jeweils eine Gelbe und Rote Karte in die Hand gedrückt. Martin Prinzler, Lehrwart und Ausbilder der SRG Südschwaben, spielte Videoszenen ab, die die Zuschauer beurteilen sollten, indem sie die entsprechende Karte hochhielten. Aber auch nach Zeitlupenansicht und Wiederholung gingen die Meinungen der Fußballer und Vereinsmitglieder bei der Beurteilung auseinander. „So können wir euch unsere Entscheidungen erklären, und letztendlich helfen, diese auch zu verstehen“, erklärte Prinzler den etwas verdutzten Fußballern.

20 Prozent aller Pässe kommen nicht beim Mitspieler an

Zudem gab es noch eine Diskussionsrunde mit Gruppenschiedsrichterobmann Christian Walter zum Thema: Wie kann das Image der Schiris verbessert werden? „20 Prozent der Pässe eines Bundesligaspielers kommen nicht beim Mitspieler an, ein Schiri soll aber alle 245 Entscheidungen richtig treffen?“, warb Wörle für mehr Verständnis für die Unparteiischen sowohl bei den Spielern als auch bei den Zuschauern - auch im Saisonendspurt. Das Fazit zum ersten Vereinsabend im Kreis Allgäu fiel positiv aus: Denn der offene Dialog führte zu Anregungen auf beiden Seiten, die wiederum zu einem besseren Miteinander beitragen können. In diesem Sinne bedankte sich Bernhard Fendt, Vorsitzender des FSV Lamerdingen, bei den Schiedsrichtern und den zahlreichen Gästen.