Geldsegen für das neue Feuerwehrhaus

Die Gemeinde Oberostendorf freut sich über mehr Geld als gedacht für das neue Feuerwehrhaus. Das steckt dahinter.

07.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Zuschüsse für das in Planung befindliche Feuerwehrhaus verdoppeln sich auf über 390.000 Euro. Das hat Bürgermeister Helmut Holzheu bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Oberostendorf bekannt gegeben. Grund dafür sei eine Änderung der Förderbestimmungen. Auf der Tagesordnung standen außerdem eine nachbarschaftliche Beteiligungsanfrage, die Rechnungsprüfung und eine Auftragsvergabe für Brandschutztechnik.Die Ergebnisse der Rechnungsprüfung trug Theo Frank vor. Insgesamt wurde ein Haushaltsvolumen von über sechs Millionen Euro bewegt. Dabei wurden die Haushaltsansätze im Wesentlichen eingehalten. Eine um etwa 80.000 Euro zu niedrig angesetzter Umlage der Gewerbesteuer war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts nicht besser prognostizierbar – und Budgetüberschreitungen von etwa 4000 Euro in anderen Bereichen konnten schlüssig erklärt werden. In all den Jahren als Kassenprüfer sei dies das erste Mal gewesen, dass ausnahmslos alle Belege lückenlos vorhanden waren. Die Prüfung sie eine wahre Freude gewesen, lobte Frank die Buchführung der Gemeinde. Im Anschluss wurde die Entlastung einstimmig erteilt.

Feuermelder in Auftrag

Zur Beteiligungsanfrage der Nachbargemeinde Fuchstal, die ein Sondergebiet zur Errichtung einer Gemeinschaftsbiogasanlage ausweisen will, wurde keine Stellungnahme abgegeben. Für insgesamt 589 Euro wurden Feuermelder und Feuerlöscher für die Wohnung in der Schulstraße 1a beauftragt. Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet.

Antonie Prestele wies auf das noch nicht gelöste Problem der Wasserführung am Gehweg von Gutenberg zum Kindergarten hin. Die Lösung, eine Änderung der Gehwegneigung in Verbindung mit Versickerungsrigolen, sei bereits erarbeitet und werde in Kürze umgesetzt, sagte Holzheu zu.