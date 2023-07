Darum wird der Kita-Besuch in Eggenthal ab September teurer

Der Gemeinderat Eggenthal beschließt, die Gebühren für die Kita zu erhöhen. Der Elternbeirat sei hinzugezogen worden.

27.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

In der Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal wurde eine Erhöhung der Gebührensätze für Kindergärten und -krippen beschlossen. Darüber informierte Bürgermeisterin Karina Fischer in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Eggenthal.

Der Elternbeirat, der ein Mitberatungsrecht hat, sei mit hinzugezogen worden, erklärte Fischer. Es soll zwei Buchungskategorien geben.

Was kostet die Kita in Eggenthal ab September 2023?

Die neuen Sätze sollen ab 1. September gelten. So wird beispielsweise für ein Krippenkind, das bis fünf Stunden täglich in der Betreuung ist, ein monatlicher Betrag von 180 Euro fällig. Das Spielgeld entfällt künftig. Für jedes weitere Kind aus einer Familie wird ein Rabatt von zehn Prozent auf die Gebühren gewährt.

Kindergarten in Eggenthal hat höhere Personalkosten

Kämmerer Sebastian Zajicek stellte in der Sitzung den Haushaltsplan 2023 ausführlich vor. Erfreulich sei die Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Hier wurde angemerkt, dass das Ergebnis von 2022 deutlich über dem Ansatz von 399.000 Euro liegt. Durch eine deutliche Einnahmesteigerung bei der Gewerbesteuer steigt die Steuerkraft der Gemeinde im Jahresvergleich um 9,5 Prozent. Das ist ein Plus von 105.000 Euro. Somit erhöht sich auch die Umlagekraft.

Für den Kindergarten kommen die tariflichen Steigerungen und zusätzliche Personalkosten zum Tragen. Auch der Ansatz für Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten verdoppelt sich. Das Gremium beschloss eine Erhöhung der Haushaltssatzung um 75.000 Euro und setzte den Haushaltsplan 2023 fest. Auch den Finanzplan 2024 bis 2026 hat der Gemeinderat beschlossen.

Gemeinde Eggenthal: Kämmerer gesucht

Die Gemeinde Pforzen und die Gemeinde Eggenthal stellen zum Jahr 2024 einen Bautechniker ein, informierte Karina Fischer. Auch ein Kämmerer werde noch händeringend gesucht.

Die Räte haben das gemeindliche Einvernehmen für den Neubau eines Milchviehlaufstalls in Bayersried erteilt. Die Außenanlage des Wertstoffhofs ist noch fertigzustellen. Dafür sind bereits vor längerer Zeit Angebote eingegangen. Schotterrasen und Baumbepflanzungen sind vorgesehen. Start ist im Herbst 2023. Der Gemeinderat beauftragte nun damit die Firma Huber und bezog sich auf ihr Angebot in Höhe von 8150 Euro.

Die Gemeinde hat im Jahr 2020 den ersten Antrag auf eine Veränderungssperre der Dorfmitte beantragt. Dieser Antrag wird nun zum dritten Mal verlängert. „Besondere Umstände rechtfertigen eine Verlängerung“, sagte die Bürgermeisterin. Sie verwies auf das „Gemeindeentwicklungskonzept“, das noch läuft. Einen Bericht dazu gibt es im Herbst 2023.

Was kostet ein Kitaplatz im Allgäu?

Viele Eltern im Allgäu müssen ihr Kind betreuen lassen. Die Gebühren für einen Platz in der Krippe oder in einer Kindertagesstätte (Kita) unterscheiden sich dabei sehr - ein Überblick.